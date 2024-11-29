ФАС оценит законность рекламы «Яндекс Маркета» на фасаде волгоградского аэропорта

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России рассмотрит рекламу «Яндекс Маркета», размещённую на фасаде международного аэропорта Волгограда, на предмет соблюдения рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

11 ноября волгоградский аэропорт запустил спецпроект с «Яндекс Маркетом», который начался в рамках распродажи 11.11 и продлится несколько месяцев. Самым ярким элементом стала новая вывеска на фасаде терминала: «Международный аэропорт Волгограда… а низкие цены на Яндекс Маркете». Про проект также рассказывают билборды и оповещения внутри аэровокзального комплекса.

Размещение рекламы «Яндекс Маркета» с мэрией Волгограда не согласовывалось, пишет «Эксперт Юг».

В УФАС заявили, что формат рекламы и её содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях. В антимонопольное ведомство поступили жалобы, в которых говорится, что реклама является недостоверной, недобросовестной и неэтичной, поскольку нарушает общепринятые нравственные устои, а также демонстрирует пренебрежение к людям и городу.

Правомерность размещения рекламы обсудят 17 декабря на заседании специальной комиссии УФАС и 18 декабря — на заседании экспертного совета по применению рекламного законодательства при управлении антимонопольной службы.