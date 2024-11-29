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29.11.2024 в 18:10

ФАС оценит законность рекламы «Яндекс Маркета» на фасаде волгоградского аэропорта

В ведомство поступили жалобы на рекламу

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Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России рассмотрит рекламу «Яндекс Маркета», размещённую на фасаде международного аэропорта Волгограда, на предмет соблюдения рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

11 ноября волгоградский аэропорт запустил спецпроект с «Яндекс Маркетом», который начался в рамках распродажи 11.11 и продлится несколько месяцев. Самым ярким элементом стала новая вывеска на фасаде терминала: «Международный аэропорт Волгограда… а низкие цены на Яндекс Маркете». Про проект также рассказывают билборды и оповещения внутри аэровокзального комплекса.

Размещение рекламы «Яндекс Маркета» с мэрией Волгограда не согласовывалось, пишет «Эксперт Юг».

В УФАС заявили, что формат рекламы и её содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях. В антимонопольное ведомство поступили жалобы, в которых говорится, что реклама является недостоверной, недобросовестной и неэтичной, поскольку нарушает общепринятые нравственные устои, а также демонстрирует пренебрежение к людям и городу.

Правомерность размещения рекламы обсудят 17 декабря на заседании специальной комиссии УФАС и 18 декабря — на заседании экспертного совета по применению рекламного законодательства при управлении антимонопольной службы.

ФАС Яндекс.Маркет Волгоград Реклама Аэропорт
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