«Яндекс Маркет» бесплатно прорекламирует региональные бренды

«Яндекс Маркет» ввёл дополнительные меры поддержки для локальных российских брендов, сообщили Sostav в пресс-службе компании. Малый и средний бизнес сможет бесплатно попасть со своими товарами в подборки, которые показываются на главной странице маркетплейса. Таким образом сервис познакомит пользователей с ассортиментом этих брендов и поможет прорекламироваться небольшим магазинам-партнёрам, отметили в «Яндекс Маркете».

Чтобы попасть в подборку и воспользоваться бесплатным продвижением, предпринимателям необходимо заполнить форму и рассказать в ней о своём бизнесе.

Подборки авторских товаров будут появляться на сервисе круглый год. Их продавцы смогут бесплатно рекламироваться не только на самом маркетплейсе, но и на его страницах в соцсетях, в онлайн-журнале для бизнеса «Чек» или, например, в журнале «Авто.ру».

В первую подборку уже попали пряности и чаи, шоколад, деревянные подносы и подсвечники, наборы для творчества, кофеварки, дрип-кофе, развивающие детские книги, аксессуары, украшения, декоративные цветы и другие товары локальных продавцов. Однако, как пояснили в компании, сервис не ограничивается этими категориями — в новые подборки смогут попасть любые товары.

В марте «Яндекс Маркет» уже вводил меры поддержк для продавцов. В частности маркетплейс снизил стоимость хранения, обработки и доставки товаров весом от 15 до 25 кг, увеличил срок хранения товаров на складах, а также убрал историю изменения цены и другое.