Продавцы «Яндекс Маркета» смогут отправлять пуш-уведомления покупателям

Продавцы на «Яндекс Маркете» получили возможность самостоятельно создавать и настраивать пуш-уведомления для покупателей. Селлеры могут выбирать аудиторию, настраивать бюджет и срок кампании, а также отслеживать статистику в личном кабинете. Ранее эта функция была доступна только через менеджеров маркетплейса. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что создать пуш-уведомление можно в личном кабинете продавца. Для этого нужно открыть страницу «Охватное продвижение» в разделе «Продвижение», нажать кнопку «Создать кампанию», а затем ― «Пуш-уведомление». Далее нужно выбрать аудиторию, бюджет и срок кампании, а также ставку за 1 тыс. отправок, написать текст сообщения и добавить ссылку на страницу магазина на «Маркете».

Выбор аудитории для рассылки поможет настроить ML-модель, анализирующая подписчиков и предсказывающая вероятность заказа. При этом алгоритм контролирует частоту отправки, чтобы пользователи не получали слишком много сообщений. Перед запуском уведомление проходит модерацию, где продавцу могут предложить улучшить текст.

Первыми инструмент протестировали несколько продавцов, и их средний CTR составил 1,5%, что выше, чем у других охватных форматов, отметили в компании.

В сентябре «Яндекс Маркет» обновил приложение для покупателей. Команда маркетплейса проанализировала обратную связь от пользователей и внедрила изменения в «Маркет 2.0».