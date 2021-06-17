«Яндекс.Маркет» интегрировался с «Метрикой»

«Яндекс.Маркет» теперь будет предоставлять продавцам маркетплейса подробную статистику о заказах и покупателях — такая возможность появилась благодаря интеграции с сервисом «Яндекс.Метрики». Дополнительные инструменты аналитики позволят площадкам оценить эффективность рекламы и поведение пользователей. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Как отметили представители сервиса, уже сейчас любой продавец может посмотреть данные по заказам, сделанным через страницу его магазина на маркетплейсе. Статистика включила в себя данные о продажах и доходах, посещаемость магазина на маркетплейсе, источники трафика, состав корзины, популярные товары, глубину просмотров и то, как долго пользователи находятся на странице продавца.

Такая информация поможет составить демографический портрет целевой аудитории, чтобы лучше узнать покупателей: кого среди них больше — мужчин или женщин, из каких они регионов, сколько им лет, а также какие у них есть интересы.

Эту и другую информацию будет фиксировать счетчик «Яндекс.Метрики» — теперь он автоматически подключен к странице каждого магазина на маркетплейсе без необходимости дополнительной настройки. В «Метрику» будет передаваться обезличенная информация о взаимодействии пользователей с магазином — для ее просмотра нужно будет зайти в «Яндекс.Метрику» под тем же логином, который магазин использует на «Маркете».

Ранее стало известно, что на «Яндекс.Маркете» появятся отзывы, написанные нейросетью на основе комментариев покупателей — обобщенный комментарий поможет понять, что больше всего привлекает людей в товаре.

Также сервис повысил вознаграждение для блогеров, веб-мастеров и других авторов контента, которые входят в партнерскую сеть и получают оплату за заказы покупателей на маркетплейсе. Минимальный доход таких партнеров увеличится более чем в два раза.