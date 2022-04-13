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13.04.2022 в 13:59

«Яндекс» зарегистрирует товарный знак «Яндекс.Лапки» для продвижения рекламных технологий

Однако сейчас эти проекты приостановлены

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«Яндекс» планирует зарегистрировать новый товарный знак «Яндекс.Лапки» для продвижения рекламных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент и представителя компании.

Заявка включает в себя логотип с использованием фирменных цветов «Яндекса» — черного, серого, желтого, белого.

В компании пояснили изданию, что заявка на регистрацию товарного знака может ей пригодиться в рамках нескольких коммуникационных проектов для продвижения «Яндекс.Рекламы». Однако «сами проекты пока на паузе», указали в пресс-службе «Яндекса».

В январе 2022 года компания подала заявки на регистрацию товарных знаков: «Яндекс.Интервью», «ЯИнтервью», «Яндекс.Склад» и Yandex Warehouse. Тогда в «Яндексе» пояснили, что достаточно часто регистрируют товарные знаки, доменные имена или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем.

Яндекс Роспатент товарный знак
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