Умная колонка с экраном, велик и обновления сервисов: что представила «Яндекс» на YaC 2023

На ежегодной конференции «Яндекса» — YaC 2023 — компания презентовала ряд новых устройств и обновления онлайн-сервисов. Среди гаджетов у компании появилась новая умная колонка с сенсорным экраном, электровелосипед, также обновились «Яндекс Карты», а «Яндекс Плюс» теперь будет предоставлять аналитику спортивных матчей. Подробнее — в материале Sostav.

«Яндекс» станция «Дуо Макс»

Теперь в линейке умных колонок от «Яндекса» появится новая станция «Дуо Макс» с сенсорным экраном. Пользователи смогут не только слышать ответы от виртуального ассистенты «Алисы», но и видеть их на мониторе устройства. Помимо общения с ИИ на экране гаджета можно будет просматривать различный визуальный контент. Пока компания не раскрывает технические характеристики устройства и какой именно контент смогут смотреть пользователи.

«Яндекс»-велосипед

Также «Яндекс» представил собственный электровелосипед. Разработан он для сотрудников курьерских служб с целью сделать доставку более комфортной, быстрой и безопасной. Среди преимуществ нового устройства представители компании выделяют:

алюминиевую раму велосипеда;

багажник для курьерской сумки с рамкой;

USB-порт для зарядки других устройств;

широкие крылья от влаги и грязи;

модуль IoT (internet of things, «интернет вещей»), который позволяет автоматически регулировать скорость электровелосипеда;

сменный аккумулятор защищенный от самовозгорания;

подогрев батареи, чтобы устройство дольше держало заряд на холоде;

герметичные электроника и тормоза.

Первая сотня электровелосипедов появятся на улицах Москвы этой зимой, а к осени 2024 компания планирует ввести в эксплуатацию несколько тысяч таких устройств. В аренду новый электровелосипеды смогут взять только курьеры, сотрудничающие с сервисами «Яндекса».

«Яндекс Карты» с ИИ

Помимо этого, компания показала обновление сервиса «Яндекс Карты». Теперь на них появится больше деталей о местах и организациях в городе. Сделано это для упрощения навигации. Кроме того, на основе пользовательских отзывов YandexGPT добавит фотографии и короткие описания для интересных мест вроде музеев, храмов или театров.

Обновятся и карточки организаций. В них будут отображаться видео с демонстрацией интересующих пользователя мест. На картах уже загружено около 650 тыс. видео для более чем 215 тыс. организаций.

Ещё в этих карточках появился раздел «Коротко о месте». Это будут интерактивные сторис, также написанные YandexGPT на основе отзывов пользователей. Из них можно узнать о главных особенностях места, построить маршрут, позвонить или перейти на сайт организации.

Со слов Якова Пейсахзона, руководителя перформанс-направления «Яндекс Рекламы», компания ещё активнее будет внедрять GPT в свои сервисы. Сейчас идёт обкатка технологии, и некоторым пользователям в поиске выдаются ответы от искусственного интеллекта.

«Яндекс Плюс» и спортивная аналитика

И последнее обновление затронуло «Яндекс Плюс». В компании представил систему трекинга для командных видов спорта. Она будет анализировать действия игроков на поле и обрабатывать информацию об их перемещениях с помощью ИИ. Готовые данные будут использоваться для составления спортивной статистики и аналитики. Работу системы «Яндекс» продемонстрировали на домашнем стадионе московского «Спартака». Для проверки программы в действии аналитики «Плюса» сравнили скорость рывка сотрудника «Яндекса» со скоростью рывка спартаковца Квинси Промеса.

«Яндекс Плюс» при содействии компании VSporte в спортивном сезоне 2023/2024 будет выступать официальным поставщиком спортивной аналитики Российской премьер-лиги (РПЛ). Система отслеживания будет снимать и обрабатывать каждый матч РПЛ. Данные со статистикой получат все клубы РПЛ и представители лиги.