«Яндекс» изучил новости об ИИ. И составил план его развития до 6000 года

Аналитики «Яндекса» изучили заголовки новостей об искусственном интеллекте, вышедших за последние десять лет. Цель — узнать, о чем пишут чаще всего и каким представляется будущее ИИ, если судить по заголовкам, рассказали Sostav в компании.

Доля новостей, посвященных искусственному интеллекту, с 2011 года удвоилась в общем потоке. Правда, в последние несколько лет она почти не меняется. Сейчас ИИ оказывается в заголовках «примерно так же часто, как Роскомнадзор, NASA и Меган Маркл», говорят аналитики.

Большая часть заголовков рассказывает о том, как искусственный интеллект что-нибудь создал. Обычно это изображения, музыка, тексты или видео. Также ИИ нередко что-то определяет или диагностирует: например, рак. Еще он часто делает такие прогнозы, как исход спортивного состязания.

Многие материалы об ИИ сообщают, что он уже в чем-то превзошел человека. «СМИ много писали о поражениях, которые человек потерпел в покере, го, DotA, StarСraft и Quake», — приводят пример авторы исследования.

Также журналисты часто пишут, что искусственный интеллект заменит кого-то или лишит работы. Но среди первых кандидатов на увольнение оказываются в этом случае сами же журналисты. Кроме них часто сообщается о возможной замене на ИИ менеджеров, программистов и врачей.

Опираясь на годы, которые указывают в заголовках, «Яндекс» составил план развития искусственного интеллекта вплоть до 6000 года.

Наконец, аналитики узнали, какие персоны, компании и страны соседствуют в заголовках с искусственным интеллектом чаще всего. Тройка лидеров известных личностей — Владимир Путин, Илон Маск и Стивен Хокинг; компаний — Google, «Яндекс» и Microsoft; стран — Россия, Китай и США.