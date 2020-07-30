Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+15
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.07.2020 в 18:00

«Яндекс» изучил новости об ИИ. И составил план его развития до 6000 года

Доля новостей, посвященных искусственному интеллекту, удвоилась с 2011 года

Аналитики «Яндекса» изучили заголовки новостей об искусственном интеллекте, вышедших за последние десять лет. Цель — узнать, о чем пишут чаще всего и каким представляется будущее ИИ, если судить по заголовкам, рассказали Sostav в компании.

Доля новостей, посвященных искусственному интеллекту, с 2011 года удвоилась в общем потоке. Правда, в последние несколько лет она почти не меняется. Сейчас ИИ оказывается в заголовках «примерно так же часто, как Роскомнадзор, NASA и Меган Маркл», говорят аналитики.

Большая часть заголовков рассказывает о том, как искусственный интеллект что-нибудь создал. Обычно это изображения, музыка, тексты или видео. Также ИИ нередко что-то определяет или диагностирует: например, рак. Еще он часто делает такие прогнозы, как исход спортивного состязания.

«Яндекс»

Многие материалы об ИИ сообщают, что он уже в чем-то превзошел человека. «СМИ много писали о поражениях, которые человек потерпел в покере, го, DotA, StarСraft и Quake», — приводят пример авторы исследования.

Также журналисты часто пишут, что искусственный интеллект заменит кого-то или лишит работы. Но среди первых кандидатов на увольнение оказываются в этом случае сами же журналисты. Кроме них часто сообщается о возможной замене на ИИ менеджеров, программистов и врачей.

Опираясь на годы, которые указывают в заголовках, «Яндекс» составил план развития искусственного интеллекта вплоть до 6000 года.

«Яндекс»

Наконец, аналитики узнали, какие персоны, компании и страны соседствуют в заголовках с искусственным интеллектом чаще всего. Тройка лидеров известных личностей — Владимир Путин, Илон Маск и Стивен Хокинг; компаний — Google, «Яндекс» и Microsoft; стран — Россия, Китай и США.

Яндекс Искусственный интеллект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.