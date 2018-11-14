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«Яндекс» готовится представить свой смартфон в ближайшее время

14.11.2018 в 16:20

Компания уже договорилась о продажах с «М.Видео» и «ВымпелКомом»

Depositphotos

Интернет-компания «Яндекс» может в скором времени представить свой смартфон. На 19 ноября у компании запланирована большая презентация, где представят масштабное обновление поиска, а также покажут новые продукты, в том числе, «Яндекс.Телефон», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «Яндекс» уже договорился о продажах своего смартфона с «М.Видео» и «ВымпелкоМом». Розничная цена смартфона может составить 19,99 тыс. руб, при этом характеристики «Яндекс.Телефона» в целом соответствуют недорогим китайским смартфонам.

О существовании устройства «Яндекс.Телефон» модели YNDX-000SB стало известно в июле — оно появилось в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. Первую партию смартфонов «Яндекс» планировал импортировать в Россию осенью, она может составить около 20 000 аппаратов.

Смартфон «Яндекса» — не единственный гаджет поисковика. В начале июля он выпустил на рынок первую партию умных колонок «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Продажи устройства начались 10 июля в оффлайн-магазине компании, первая партия была распродана за несколько часов.

Яндекс М-Видео Вымпелком
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