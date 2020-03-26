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26.03.2020 в 17:35

«Яндекс» готов потратить 500 млн рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Компании смогут выбрать необходимые им бонусы на сайте

Компания «Яндекс» объявила о выделении 500 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Желающие могут пройти регистрацию в программе и получить до 15 тыс. рублей в виде бонусов. Также основные сервисы для работы станут бесплатными до 30 сентября текущего года.

В список сервисов входит бесплатный до конца сентября трекер для организаций до 100 сотрудников; 200 Гб на диске всем, кто уже работает или зарегистрируется до 1 мая; 25 рабочих мест, обеспеченных телефонами, 300 откликов и бесплатная «Яндекс.Маршрутизация» на три месяца.

Пресс-служба «Яндекс»:

Чтобы у бизнеса стало больше возможностей для привлечения клиентов в сложный период, Яндекс выделит до 500 миллионов рублей для запуска рекламных активностей. Специалисты клиентского сервиса будут помогать с настройкой рекламных кампаний круглосуточно и без выходных.

Ранее корпорация Mail.ru Group создала оперативный штаб и выделила 1 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Предприниматели получат удвоение рекламных бюджетов, водители такси получат упущенный за время болезни или карантина доход, на «Юле» можно будет размещать бесплатные объявления и прочее

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