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26.03.2020 в 10:35

Mail.ru Group потратит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Компания создала специальный оперативный штаб

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Корпорация Mail.ru Group создала оперативный штаб и выделила 1 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, сообщает пресс-служба компании.

Выделенные компанией деньги пойдут на помощь:

  • предпринимателям в целом. «Одноклассники» и «ВКонтакте» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетах;
  • компаниям, которые работают дистанционно и на дому. Например, сервис «Юла» открывает бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и вводит возможность бесплатного продвижения за бонусы;
  • компании, которые вынуждены перевести процессы в онлайн, подготовлен пакет бесплатных услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса»;
  • Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а ВКонтакте выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов;
  • компании из сферы недвижимости смогут воспользоваться услугами цифрового агентства недвижимости «33 Слона» без уплаты комиссии;
  • Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, чтобы помочь в поиске сотрудников. Сервис также продлит срок действия уже оплаченных услуг и позволит воспользоваться ими позднее.
  • водителям такси: агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя — если причиной простоя было то, что водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Кроме того, компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

В ближайшее время копания опубликует конкретные инструкции по получению помощи, сообщил в своем обращении Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Он также отметил, что крупные игроки рынка могут подстроиться под изменившиеся реалии и справиться со стрессом. Но малому и среднему бизнесу приходится намного тяжелее, такие компания сейчас находятся на грани разорения, а от их благополучия зависит доход миллионов людей. Компания пообещала поддерживать партнеров и коллег до полной победы над коронавирусом и после нее.

Борис Добродеев:

С первого дня появления угрозы мы помогаем обществу восстановить или хотя бы попытаться воссоздать привычную жизнь с помощью наших продуктов. Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям.

Вчера представители ритейлеров и операторов сетей общественного питания обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку бизнесу в связи с проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Mail.Ru Group миллиард
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