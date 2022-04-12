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12.04.2022 в 12:00

«Яндекс» открыл доступ к продвижению в геосервисах всем рекламодателям

Минимальная стоимость запуска промо – от 17,5 тыс. руб. без учёта НДС

Яндекс снял ограничения на продвижение в своих геосервисах «Яндекс.Карты», «Навигатор», «Метро». Ранее размещение было доступно только рекламным агентствам и крупным компаниям, теперь это не зависит от размеров бизнеса, рассказали Sostav представители бренда.

Для запуска геомедийной рекламы нужно зарегистрироваться в рекламном кабинете и сформировать заказ. Чтобы настраивать пины и рекомендации маршрута, рекламодателям следует создать профиль компании в «Яндекс Бизнесе». Для продвижения можно использовать различные форматы: баннеры, билборды и пины.

Екатерина Одинцова, руководитель отдела по развитию медийной рекламы «Яндекса»:

Основная задача геомедийных форматов — быть привлекательными, но в тоже время ненавязчивыми. Поэтому мы сделали форматы максимально разнообразными, от всплывающих пинов на маршруте движения до баннеров при построении или движении по маршруту на карте или схеме метро.

Особое внимание уделено безопасности. Например, баннер по маршруту появляется только во время остановки на светофоре или в пробке, когда скорость автомобиля равна нулю.

В «Яндексе» отмечают, что при помощи геомедийной рекламы можно рассказать о новых товарах, услугах или точках продаж, анонсировать скидки и акции. Настройки позволяют таргетировать аудиторию по полу, возрасту, интересам, а также выбирать локации и время показов.

Например, можно запустить рекламу акции «вторая чашка кофе в подарок» с 10 утра до 21 вечера для тех, кто прокладывает маршрут через определенные станции метро.

Ранее «Яндекс Маркет» ввёл дополнительные меры поддержки для локальных российских брендов. Малый и средний бизнес сможет бесплатно попасть со своими товарами в подборки, которые показываются на главной странице маркетплейса.

Яндекс
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