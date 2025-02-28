«Яндекс Драйв» снизил минимальный возраст водителей для аренды машин до 18 лет

«Яндекс Драйв» уменьшил минимальный возраст водителей для аренды автомобилей до 18 лет и перестал требовать от них стаж вождения. Нововведение доступно для пользователей из всех городов, где работает сервис (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Екатеринбург и Сочи). Об этом пишет ТАСС.

Для новой категории водителей будет действовать повышающий коэффициент в поездке. Для них стоимость аренды в среднем составит 14 руб. в минуту.

Кроме того, для молодых водителей добавили бесплатную базовую страховку — ОСАГО с расширением страховой суммы до 1,5 млн руб. и КАСКО.

Ранее взять в аренду машину в «Яндекс Драйве» могли водители старше 21 года и со стажем вождения от двух лет.

Интерес россиян к аренде авто стремительно растет. Так, в ноябре 2024 года доля жителей страны с водительскими правами, пользующихся арендой машин, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%.