Интерес россиян к аренде авто стремительно растет

В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса TopCar.

Около 64% опрошенных используют арендованный автомобиль с туристической целью, 15% — для работы и деловых поездок, 10% — для разнообразия, 8% признались, что берут автомобиль для повышения имиджа. В среднем срок аренды составляет два-три дня.

В «Делимобиле» подтвердили растущий интерес россиян к сегменту. Так, в январе—сентябре 2024 года в сервисе число поездок с арендой на срок свыше суток выросло на 50% год к году. В «Ситидрайве» в январе—октябре 2024 года количество поездок по пакетным тарифам в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 10%, в других городах присутствия — до 5%.

В исследовании отмечается, что основная причина роста интереса россиян к долгосрочной аренде авто — сложная ситуация на авторынке. Из-за роста цен на транспортные средства около 35% опрошенных признались, что вынуждены были отказаться от покупки, хотя ранее планировали.

По подсчетам Росстата, в январе—сентябре 2024 года общий объем рынка по аренде и лизингу легковых автомобилей, включая каршеринг, увеличился на 25% год к году, до 56,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что доля таксистов, использующих автомобили в лизинге, выросла за год с 10 до 15%. Доля водителей такси, арендующих транспорт у таксопарков, снизилась с 80 до 75%.