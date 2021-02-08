«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустил возможность аренды машины по подписке в Санкт-Петербурге, рассказали Sostav в пресс-службе компании. Услуга доступна на срок от одного месяца до полутора лет.

Для заказа доступны Mercedes е200, Mercedes c180, BMW 520i и Audi A3, в дальнейшем «Драйв» планирует расширить список моделей. Пользователям обещают такие функции, как бесключевой доступ к автомобилю, удаленные прогрев и охлаждение, а также возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами.

Цена подписки зависит от срока аренды, выбранного пробега, новизны автомобиля, модели и других факторов. Например, Mercedes e200 стоит от 47 тыс. руб. в месяц. Volkswagen Polo, который появится в приложении позже, обойдется не менее, чем в 15 тыс. руб. Оплата может списываться ежемесячно или сразу полностью.

В октябре 2020 года «Яндекс.Драйв» запустил аналогичную опцию в Москве. Долгосрочная аренда также доступна в сервисе AnyTime, принадлежащем «Делимобилю». Автомобиль по подписке предлагают и производители, например, Hyundai и Volvo. Машину в лизинг можно взять в «Сберавтопарке».