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07.10.2020 в 09:30

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили

Пока услуга доступна только москвичам

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустил возможность долгосрочной аренды автомобиля, рассказали Sostav в пресс-службе компании. Услуга доступна в Москве на срок от одного месяца до полутора лет.

В приложении «Яндекс.Драйв» можно выбрать Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Стоимость подписки зависит от марки и новизны машины, вида страховки и других факторов. Повлияет и годовой пробег, который выберет пользователь. Например, Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тыс. км обойдется в 19 тыс. руб. в месяц, а BMW 5-й серии с тем же пробегом — в 49 тыс. руб. в месяц.

В приложении «Яндекс.Драйв» обещают и дополнительные функции: бесключевой доступ к автомобилю, удалённый прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, настройка семейного доступа к автомобилю.

В России долгосрочную аренду по подписке уже предлагают производители, например Hyundai и Volvo. Автомобили в лизинг предлагает «Сберавтопарк». Сервисы каршеринга не отстают — подобная услуга есть у AnyTime, принадлежащего «Делимобилю».

Ранее Дептранс Москвы предложил горожанам сдавать свои машины в аренду. Департамент планирует запустить «Народный каршеринг», с его помощью владелец сможет заработать, а город — разгрузить дороги.

Каршеринг яндекс.драйв
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