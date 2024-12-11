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11.12.2024 в 14:00

«Яндекс» запустил «Документы» со встроенным YandexGPT

С файлом могут одновременно работать до 100 человек

«Яндекс» представил новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе технологической платформы «Яндекса». В текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4. Оба редактора бесплатные и доступны в бета-режиме. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Совместно работать над одним файлом могут до 100 пользователей. Редакторы справляются с объёмными документами, например, с годовым отчётом на 1 тыс. страниц.

Работать над документами в текстовом редакторе помогает YandexGPT 4. Нейросеть может создать текст (нужно описать свои пожелания) или отредактировать то, что написано: исправить ошибки, сделать текст более формальным или лёгким, сократить длинный документ, оставив главное. Все эти действия YandexGPT можем выполнять с текстами на русском и английском языках.

Сергей Педченко, руководитель группы технологического развития «Яндекс 360»:

Мы запустили редакторы в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостаёт ряда функций, но мы работаем над тем, чтобы они появились как можно быстрее. Например, возможность комментировать документы станет доступна уже в ближайшем будущем. Пока мы только в начале пути, но переход на собственные разработки «Яндекса» даёт нам выигрыш в гибкости и производительности, позволяет быстрее внедрять обновления, а также открывает новые возможности для применения нейросетевых технологий дома, на работе и в учёбе.

Новые редакторы входят в сервис «Документы». В 2025 году Yandex B2B Tech — подразделение «Яндекса», отвечающее за технологии для бизнеса — выпустит их десктопную версию.

Яндекс нейросети YandexGPT
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