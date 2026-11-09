«Яндекс» урегулировал спор с дизайнером за товарный знак «Я дома»

«Яндекс» и томский дизайнер Инна Епанчинцева договорились урегулировать спор о товарном знаке «Я дома» мирным путем. Об этом говорится в определении Суда по интеллектуальным правам, который удовлетворил ходатайство компании об отмене обеспечительных мер.

Ранее суд запретил Роспатенту принимать решение по заявке «Яндекс ДС» на регистрацию обозначения «Я дома» до разрешения спора. Теперь этот запрет снят. Как следует из судебного документа, ходатайство об отмене обеспечительных мер компания подала в начале ноября, указав, что стороны достигли соглашения об урегулировании конфликта.

Епанчинцева зарегистрировала обозначение в июне 2020 года. В апреле 2025-го заявку на одноименный товарный знак подала «Яндекс ДС» — компания планировала использовать его для компьютерных программ, а также в сфере аренды офисов и квартир. В декабре того же года Роспатент отказал в регистрации, противопоставив заявке знак дизайнера.

«Яндекс ДС» — бывшая платформа «Домиленд», которую «Яндекс» приобрел весной 2025 года. Компания развивает технологические решения для девелоперов, управляющих компаний и жителей жилых комплексов.