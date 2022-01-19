«Яндекс» купит рекламную платформу сервиса eLama

«Яндекс» покупает рекламную платформу сервиса eLama, сообщили Sostav в пресс-службе «Яндекса». Инвестиция позволит улучшить платформу, найти новых клиентов и масштабировать бизнес, считают в компании. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года, её стоимость не раскрывается.

Сейчас технологическая платформа позволяет небольшим агентствам и предприятиям малого и среднего бизнеса настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах.

В «Яндексе» отметили, что платформа сохранит бренд eLama и продолжит развиваться в интересах клиентов и действующих партнёров сервиса. Платформа продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах, а также будет подключать новые.

Роман Чернин, руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса: Для того чтобы реклама малого и среднего бизнеса работала эффективно, предпринимателям нужен качественный клиентский сервис и единое окно размещения в разных рекламных системах. Мы уже создаём продукты, которые позволяют бизнесу самостоятельно запускать рекламные кампании на разных площадках, и будем развивать это направление. Мы хотим, чтобы у клиентов было максимально широкое предложение. Зачастую с малым бизнесом работают небольшие рекламные агентства или частные специалисты, которые как раз и составляют существенную часть клиентской базы eLama. Вкладываясь в развитие таких агентств, мы помогаем малому бизнесу эффективнее привлекать клиентов, а это часть нашей долгосрочной стратегии.

Ранее стало известно, что «Яндекс» купит сервис продвижения музыкантов BandLink. Сотрудники компании перейдут в «Яндекс» и займутся развитием инструментов аналитики аудитории. Сумма сделки не разглашается.