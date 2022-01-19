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19.01.2022 в 09:40

«Яндекс» купит сервис для продвижения музыкантов и подкастеров BandLink

Сумма сделки и приобретаемая доля неизвестны

«Яндекс» покупает сервис продвижения музыкантов BandLink. Сотрудники компании перейдут в «Яндекс» и займутся развитием инструментов аналитики аудитории. Сумма сделки не разглашается, пишет «Коммерсантъ».

BandLink позволяет создавать микроплатформы для новых релизов и концертов со ссылками на аудиостриминговые сервисы, а также генерировать уникальные ссылки для соцсетей и анализировать поведение слушателей. Платформу запустили в 2018 году, сейчас ей пользуются более 120 тыс. авторов подкастов и музыки.

По данным kartoteka.ru, выручка юридического лица, управляющего BandLink, составила в 2020 году 1,8 млн руб., чистая прибыль — 233 тыс. руб. Также не уточняется приобретаемая «Яндексом» доля: 52% ООО «Бэндтрэк» владеет гендиректор сервиса Дмитрий Литвинов, 20% — Андрей Нефедов, 13% — Андрей Северин, 10% — Филипп Росса, 5% — Александр Ратахин, приводит данные издание.

Яндекс BandLink
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