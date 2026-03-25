«Яндекс 360» представил решение для коммуникации с линейным персоналом

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, запустил решение для корпоративных коммуникаций, ориентированное на компании с большим штатом персонала, работающего вне офиса. Оно позволяет объединить рабочее пространство для всех категорий сотрудников, в том числе работников складов, курьеров, продавцов, водителей и других линейных специалистов. Об этом Sostav сообщили в компании.

Сервис предусматривает доступ к защищенным средствам обмена информацией: видеоконференциям, мессенджеру, облачному хранилищу, корпоративной почте и базе знаний. Сотрудники могут получать актуальные данные, обсуждать рабочие вопросы и обмениваться результатами в корпоративном контуре, пояснили в компании. При этом мессенджер разделяет рабочий и внешний контуры.

По словам коммерческого директора «Яндекс 360» Романа Королева, решение ориентировано на сотрудников, которые используют мобильные устройства, и позволяет централизованно организовать рабочее взаимодействие, включая постановку задач и контроль выполнения.

Ранее «Яндекс 360» перезапустил «Телемост».