Креативный продюсер Яна Лебедева из «Иви» перешла в Kion

Креативный продюсер Яна Лебедева присоединилась к команде центра креативного продюсирования онлайн-кинотеатра Kion. В зону её ответственности войдёт отбор новых материалов, заявок, разработка идей оригинальных проектов Kion в команде продюсеров, а также работа над сценариями, утверждение творческой группы, контроль подготовительного периода и съёмочного процесса. Об этом Sostav сообщили в компании.

До назначения Лебедева занимала должность креативного продюсера в онлайн-кинотеатре «Иви», где работала над линейкой оригинального контента платформы.

Лебедева занимается креативным продюсированием более девяти лет. Её компетенции включают отбор, запуск и контроль производства фильмов и сериалов. Она в том числе работала над такими проектами, как «Лада Голд», «13 клиническая», «Разрешите обратиться», «Химера», «И снова здравствуйте!».

Также Лебедева имеет опыт участия в разработке маркетинговых стратегий позиционирования проектов как на ранних этапах, так и в течение всего производственного цикла, до релиза и поддержки. Как автор сценария она работала над кино- и сериальными проектами, включая сериал «Беспринципные», комедии «Гуляй, Вася!» и «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» и фильм «Неадекватные люди 2».

Ранее бывший креативный директор департамента собственного производства «Иви» Илья Бурец был назначен креативным директором в «МТС медиа». Отмечалось, что он займётся развитием производства оригинальных проектов для Kion.

Тогда генпродюсер Kion Игорь Мишин говорил, что видеосервис планирует усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское.

В начале октября Алексей Арефьев занял должность директора по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра Kion.