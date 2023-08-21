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21.08.2023 в 05:40

Илья Бурец перешёл в «МТС медиа»

Бывший топ-менеджер «Иви» будет развивать производство originals для видеосервиса Kion

Илья Бурец

Креативный директор департамента собственного производства «Иви» Илья Бурец назначен креативным директором в «МТС медиа». На новой должности он займётся развитием производства оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра Kion, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя МТС.

Генпродюсер Kion Игорь Мишин отметил, что видеосервис планирует усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское. Бурец является «талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн-кинотеатров». С его помощью Kion сможет наращивать производство, чтобы привлекать новых подписчиков.

Илья Бурец:

Передо мной стоит задача обеспечить устойчивое развитие оригинальных проектов Kion, сохраняя ДНК бренда видеосервиса, и укрепить отношения со студиями и независимыми продюсерами.

Бурец занимал пост креативного директора «Иви Originals» c 2021 года, там он отвечал за разработку проектов и развитие сотрудничества. Он покинул компанию в начале августа, предположительно, для работы на другой стриминговой платформе.

Новый креативный директор «МТС медиа» более 15 лет работает в медиаиндустрии. На старте карьеры занимался продвижением фильмов студии Bazelevs и кинопрокатчика «Централ партнершип» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). Он известен рядом проектов, среди которых — сериалы «Филатов», «Магомаев», «Беспринципные», комедия «Горько!».

МТС Медиа Kion Илья Бурец
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