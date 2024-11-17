«Я — Бог»: Adidas посвятил короткометражку Майку Тайсону

В преддверии поединка 58-летнего Майка Тайсона и 27-летнего Джейка Пола Adidas выпустил короткометражный фильм, посвященный легендарному боксеру.

Видео рассказывает о драматической истории жизни, тяжелом детстве и испытаниях, которые закалили будущего чемпиона мира по боксу и одного из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майка Тайсона. Как отметили в Adidas, этот фильм, по сути, является данью уважения Майку и его тренеру Константино Д'Амато.

Короткометражка вышла накануне исторического боя Майка Тайсона и блогера Джейка Пола, который состоялся в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне в рамках вечера профессионального бокса. Бой стал настоящим событием, установив рекорд по продаже билетов, на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.

Поединок продолжался восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79−73. Майк Тайсон боксировал в официальном поединке впервые за последние 19 лет.