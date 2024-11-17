Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.11.2024 в 15:39

«Я — Бог»: Adidas посвятил короткометражку Майку Тайсону

Видео вышло накануне исторического боя с блогером Джейком Полом

В преддверии поединка 58-летнего Майка Тайсона и 27-летнего Джейка Пола Adidas выпустил короткометражный фильм, посвященный легендарному боксеру.

Видео рассказывает о драматической истории жизни, тяжелом детстве и испытаниях, которые закалили будущего чемпиона мира по боксу и одного из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майка Тайсона. Как отметили в Adidas, этот фильм, по сути, является данью уважения Майку и его тренеру Константино Д'Амато.

Короткометражка вышла накануне исторического боя Майка Тайсона и блогера Джейка Пола, который состоялся в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне в рамках вечера профессионального бокса. Бой стал настоящим событием, установив рекорд по продаже билетов, на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.

Поединок продолжался восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79−73. Майк Тайсон боксировал в официальном поединке впервые за последние 19 лет.

adidas Майк Тайсон
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.