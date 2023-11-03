Стартап xAI Илона Маска представит свою первую модель искусственного интеллекта

Американская компания xAI Илон Маска 4 ноября представит свою первую модель искусственного интеллекта (ИИ). Доступ к ней получит ограниченная аудитория. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Завтра xAI представит свой первый искусственный интеллект для избранной группы. По некоторым важным параметрам это лучшее, что существует на данный момент», — говорится в сообщении.

Компания хAI была зарегистрирована в штате Невада в начале марта. О её создании Маск сообщил в июле этого года. Стартап занимается разработками в области искусственного интеллекта. Цель компании — «понять истинную природу вселенной».

В xAI будут работать бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft, Tesla и исследователи Университета Торонто. Компания не входит в X Corp Маска, однако будет взаимодействовать с Twitter, Tesla и другими, чтобы достичь лучших результатов.