Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Брендинг
Finepromo — интернет-агентство
Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2023 в 17:07

Стартап xAI Илона Маска представит свою первую модель искусственного интеллекта

ИИ презентуют 4 ноября

Американская компания xAI Илон Маска 4 ноября представит свою первую модель искусственного интеллекта (ИИ). Доступ к ней получит ограниченная аудитория. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Завтра xAI представит свой первый искусственный интеллект для избранной группы. По некоторым важным параметрам это лучшее, что существует на данный момент», — говорится в сообщении.

Компания хAI была зарегистрирована в штате Невада в начале марта. О её создании Маск сообщил в июле этого года. Стартап занимается разработками в области искусственного интеллекта. Цель компании — «понять истинную природу вселенной».

В xAI будут работать бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft, Tesla и исследователи Университета Торонто. Компания не входит в X Corp Маска, однако будет взаимодействовать с Twitter, Tesla и другими, чтобы достичь лучших результатов.

Илон Маск искусственный интелект xAI
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.