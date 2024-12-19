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19.12.2024 в 11:00

X5, Wildberries и Ozon приостановили продажу шпрот «За Родину»

Компании пошли на такой шаг после сообщений об отравлениях

Х5 Group, управляющая сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик», а также маркетплейсы Wildberries и Ozon приостановили продажу шпрот марки «За Родину» после сообщений об отравлениях. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассказало о двух случаях заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Две жительницы города поели шпроты в масле торговой марки «За Родину», продукт они купили на мини-рынке.

Х5 Group приостановила продажи шпрот бренда «За Родину» во всех своих магазинах в России. Кроме того, группа заблокировала поставки товара на распределительные центры до того момента, как будут известны результаты проверки.

Wildberries и Ozon скрыли карточки товара с сайтов. Заказать продукт нельзя будет до соответствующих распоряжений регуляторов. Wildberries вернёт стоимость предоплаченных заказов на счета покупателей, сообщает РБК.

Ozon Wildberries отравление X5 Group ботулизм
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