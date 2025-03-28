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28.03.2025 в 14:30

X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания

Компания расширяет диджитал instore-инструментарий для продвижения товаров и услуг в торговых сетях Х5

Новый рекламный видеобаннер будет размещаться в верхней части экрана кассы самообслуживания (КСО) и станет неотъемлемой частью процесса покупки. Он будет отображаться на главном экране перед каждым сеансом использования устройства. Этот формат позволяет размещать как короткие видеоролики, так и статичные креативы. Формат предполагает динамичную смену баннеров: они будут чередоваться каждые десять секунд. Реклама на КСО позволяет охватить порядка 1,9 млн покупателей сети «Перекрёсток» ежедневно.

Сергей Юрченко, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов X5 Media :

Ритм жизни диктует новые правила для совершения покупок, а мы адаптируем и развиваем диджитал instore-инструментарий для достижения максимальной эффективности рекламных кампаний наших партнеров. Уже сейчас в «Перекрёстке» на КСО приходится порядка 40% трафика сети. Кассы самообслуживания в магазинах притягивают все больше покупателей за счет возможности быстро совершать покупки, что особенно ценно в часы пиковой нагрузки: в среднем скорость покупки на кассе самообслуживания — 45−60 секунд. Новый формат баннера на главном экране КСО обеспечит максимальную заметность рекламных сообщений и более активное взаимодействие с покупателями за счет того, что будет оставаться видимым на главном экране в момент контакта покупателя с КСО.

X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания

По данным Х5 Media, в 2024 году доля использования КСО в сетях Х5 выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 57%. КСО активнее используют молодежь до 29 лет и покупатели в возрасте от 41 до 58 лет. Также кассами часто пользуются взрослые с детьми до трех лет, чтобы в том числе увлечь ребенка процессом покупки.

Для размещения рекламы на КСО X5 Media также предлагает full-screen-формат для видеорекламы, которая запускается в режиме ожидания устройства. Кроме того, для продвижения своих товаров и услуг рекламодатели могут воспользоваться и 3 900 диджитал-экранами в торговом зале и в прикассовой зоне «Перекрёстков», а также разместить аудиорекламу на внутреннем радио супермаркета. Диджитал instore-реклама X5 Media во всех торговых сетях Х5 покрывает 90% российских городов. Для рекламодателей доступно 50 тыс. поверхностей на диджитал-экранах и кассах самообслуживания более чем в 13 тыс. магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и аудиореклама — в 25,5 тыс. точек торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

X5 Media
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