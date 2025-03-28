X5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания

Новый рекламный видеобаннер будет размещаться в верхней части экрана кассы самообслуживания (КСО) и станет неотъемлемой частью процесса покупки. Он будет отображаться на главном экране перед каждым сеансом использования устройства. Этот формат позволяет размещать как короткие видеоролики, так и статичные креативы. Формат предполагает динамичную смену баннеров: они будут чередоваться каждые десять секунд. Реклама на КСО позволяет охватить порядка 1,9 млн покупателей сети «Перекрёсток» ежедневно.

Сергей Юрченко, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов X5 Media : Ритм жизни диктует новые правила для совершения покупок, а мы адаптируем и развиваем диджитал instore-инструментарий для достижения максимальной эффективности рекламных кампаний наших партнеров. Уже сейчас в «Перекрёстке» на КСО приходится порядка 40% трафика сети. Кассы самообслуживания в магазинах притягивают все больше покупателей за счет возможности быстро совершать покупки, что особенно ценно в часы пиковой нагрузки: в среднем скорость покупки на кассе самообслуживания — 45−60 секунд. Новый формат баннера на главном экране КСО обеспечит максимальную заметность рекламных сообщений и более активное взаимодействие с покупателями за счет того, что будет оставаться видимым на главном экране в момент контакта покупателя с КСО.

По данным Х5 Media, в 2024 году доля использования КСО в сетях Х5 выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 57%. КСО активнее используют молодежь до 29 лет и покупатели в возрасте от 41 до 58 лет. Также кассами часто пользуются взрослые с детьми до трех лет, чтобы в том числе увлечь ребенка процессом покупки.

Для размещения рекламы на КСО X5 Media также предлагает full-screen-формат для видеорекламы, которая запускается в режиме ожидания устройства. Кроме того, для продвижения своих товаров и услуг рекламодатели могут воспользоваться и 3 900 диджитал-экранами в торговом зале и в прикассовой зоне «Перекрёстков», а также разместить аудиорекламу на внутреннем радио супермаркета. Диджитал instore-реклама X5 Media во всех торговых сетях Х5 покрывает 90% российских городов. Для рекламодателей доступно 50 тыс. поверхностей на диджитал-экранах и кассах самообслуживания более чем в 13 тыс. магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и аудиореклама — в 25,5 тыс. точек торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».