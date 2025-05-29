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29.05.2025 в 08:30

X-CAR планирует отнять 20% рынка у «Яндекс Go»

Региональный агрегатор такси выходит в столицу

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Сервис такси «Икс Кар», работающий в ряде российских регионов, включая Архангельскую, Кировскую области и Краснодарский край, выходит в Москву. Компания намерена инвестировать в экспансию более 1 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

К концу 2025 года сервис рассчитывает занять до 20% рынка. По словам основатель компании Максима Именинника, на первом этапе подключится 50 тыс. водителей, а до конца текущего года их число увеличится до 200 тыс. и привлечет 1 млн пассажиров.

«Выход на столичный рынок обусловлен сильным запросом на альтернативу доминирующему здесь игроку, в том числе со стороны водителей, которым приходится отдавать комиссию по некоторым тарифам до 35%», — говорит Именинник.

Сейчас на рынке агрегаторов такси доминирует «Яндекс Go». Например, на московском рынке его доля достигает 96%. Однако попытки потеснить этот сервис, предпринятые в разное время китайской DiDi и якутской inDriver, не имели успеха. Участники рынка указали, что как только они сокращали или уменьшали денежные вливания, в том числе в маркетинг, у них начинался отток водителей и пассажиров.

Эксперты полагают, что «Икс Кар» может привлечь водителей в Москве за счет низкой комиссии, которая заявлена на уровне 5−6%, а пассажиров — за счет существенного дисконта к текущим ценам.

Ранее сообщалось, что Wildberries изучает возможность запустить сервис такси в Белоруссии. Интерфейс приложения уже готов, но сроки запуска не уточняются.

Яндекс Go X-CAR
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