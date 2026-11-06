WPP и Omnicom могут отказаться от LiveRamp после покупки платформы группой Publicis

Приобретение Publicis Groupe платформы LiveRamp вызвало опасения рекламодателей и конкурирующих агентских групп. Некоторые участники рынка сомневаются, сможет ли компания сохранить нейтралитет после перехода под контроль одного из крупнейших игроков рекламной индустрии. Об этом пишет Digiday.

Сделка стоимостью $2,2 млрд была закрыта на этой неделе. LiveRamp специализируется на обработке данных и технологиях идентификации: платформа помогает рекламодателям, издателям и технологическим компаниям объединять клиентские данные, формировать аудитории, запускать рекламные кампании и оценивать их эффективность.

Однако после смены владельца ряд клиентов задумался о переходе к альтернативным решениям. Одним из первых об уходе заявил производитель напитков Liquid Death. Директор компании поставил под сомнение целесообразность передачи рекламному холдингу контроля над инфраструктурой, которая связывает данные о клиентах разных компаний.

Сократить сотрудничество с LiveRamp также планирует WPP. Omnicom, в свою очередь, перенесла запланированный выход с платформы на май 2027 года вместо ранее намеченного первого квартала 2028-го. Глава Omnicom Джон Рен усомнился, сможет ли LiveRamp сохранить независимость и предоставлять равные условия доступа компаниям, конкурирующим с Publicis.

При этом Havas намерена продолжить работу с платформой: глава группы Янник Боллоре отметил, что решение будет зависеть от потребностей клиентов.

Сама Publicis заверяет, что LiveRamp сохранит статус открытой и нейтральной платформы. В компании также заявили, что клиенты сохранят контроль над своими данными и интеллектуальной собственностью и смогут самостоятельно выбирать технологических партнеров.

Дополнительные гарантии предусмотрены соглашением с Федеральной торговой комиссией США (FTC). В рамках пятилетних обязательств Publicis должна обеспечить недискриминационный доступ к услугам LiveRamp и ограничить доступ рекламных подразделений холдинга к клиентским данным и конфиденциальной коммерческой информации, размещённой на платформе.