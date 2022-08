Для игроков World of Tanks из России и Белоруссии запустят отдельный игровой клиент

Компании-разработчики видеоигр Lesta Studio и Wargaming запустят отдельный игровой клиент для игроков World of Tanks из России и Белоруссии, который получит название «Мир танков». Об этом сообщается в совместном заявлении операционных команд Lesta Games и Wargaming, опубликованном на сайте World of Tanks.

После ухода Wargaming из России и Белоруссии бизнес перешёл к компании Lesta из Санкт-Петербурга. Она будет заниматься поддержкой игры в странах. При этом каждый игрок сможет выбрать: перейти в российский регион или остаться в европейском, где оператором выступает Wargaming.

«Перенос аккаунта — это ключевая активность, где каждому игроку СНГ-региона будет необходимо сделать выбор, где он хочет продолжить игру», — говорится в заявлении компаний.

Возможность смены оператора для всех игроков текущего СНГ-региона появится в сентябре. Решение об окончательном выборе региона можно откладывать до октября 2022 года, указывают разработчики. Не выбрав ничего, пользователь не сможет продолжить игру.

Игроков также просят обратить внимание, что в RU-регионе будут доступны только методы оплаты для пользователей из России и Белоруссии. В остальных случаях будет доступна оплата способами, доступными в EU-регионе.

«Нашими приоритетами всегда были и остаются предоставление качественного сервиса и обеспечение комфорта игроков. При переносе будет сохранен прогресс на аккаунте, принципы ценообразования, а также ключевой набор сервисов, к которым вы привыкли. Подробная информация о процедуре переноса аккаунта, вместе со всеми техническими деталями и возможными ограничениями, будет предоставлена перед запуском, который запланирован в сентябре», — пояснили разработчики.

World of Tanks — ММО от компании Wargamimg, вместе с World of Warships и World of Warplanes составляет трилогию военных онлайн-игр. После ухода Wargaming из России и Белоруссии в апреле 2022 весь её игровой бизнес в этих странах перешёл российской компании-разработчику видеоигр Lesta Studio. В июле глава компании Lesta Studio — петербургский бизнесмен Малик Хатажаев — стал владельцем российской студии Wargaming.