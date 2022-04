Компания Wargaming уходит из России и Белоруссии

Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своём уходе из России и Белорусси. Об этом сообщается на сайте компании.

«В течение последних недель Wargaming проводила стратегический обзор бизнес-процессов по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны», — говорится в сообщении.

С апреля игровым бизнесом в этих странах управляет петербургская Lesta Studio, которая не связана с Wargaming, но работала с ней над игрой World of Warships. «Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», — подчеркнул разработчик. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Во время переходного периода продукция компании останется доступной в России и Белоруссии.

Wargaming — компания белорусского происхождения, сейчас она юридически зарегистрирована на Кипре, но основной офис базировался в Минске. Центры разработки Wargaming есть в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.

Ранее GSC Game World сообщила, что отказывается продавать свою продукцию пользователям в России из-за проведения спецоперации на территории Украины. Студия также прекратила принимать предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2, но игроки, которые успели его оформить в онлайн-магазине, получат копию игры. Позже Роскомнадзор внёс сайт компании в реестр запрещённых ресурсов.