Психоделические буквы и креативный призыв «поменять голову»: академия Wordshop провела ребрендинг

Академия Коммуникаций Wordshop, одна из лучших рекламных школ мира по версии фестиваля Уoung Glory, созданная в 2006 году при участии BBDO Moscow и DDVB, в начале 2021 года сменила свое позиционирование, а также обрела новый фирменный стиль. Визуальные изменения компания приурочила переходу на смешанный формат обучения, сочетающий офлайн- и онлайн-лекции. Разработкой айдентики занималась команда LINII Group при участии графического дизайнера Дмитрия Кавки и Chyrkov studio. Об этом Sostav сообщила пресс-служба брендингового агентства.

Как отметил Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group, в новом логотипе были сохранены красные «горошины» в качестве многолетнего отличительного знака и «ДНК» бренда, в которых каждый видел что-то свое: восемь букв w-o-r-d-s-h-o-p или кнопки печатной машинки.

За основу нового слогана была выбрана дерзкая фраза Change Your Head («Поменяй голову») — для визуального отражения концепта был приглашен художник и графический дизайнер Дмитрий Кавка. В итоге креатор представил своеобразный алфавит, каждая психоделическая буква которого соотносится с направлениями академии.

Светлана Майбродская, директор Академии Коммуникаций Wordshop: В основе нашего фирменного стиля — буквы-люди. И это очень символично. Буквы, из которых состоят слова, формулируют и определяют наши мысли и наши дела. Говорят же, что «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Эти буквы способны именно на такие «подвиги», потому что они живые, человечные, эмоциональные. С глазами, слезами, языками и даже половыми органами… И это метафоризация слова Wordshop (от Word и workshop — мастерская слова). Слово — наш главный инструмент. Сегодня все — слово. Мысли, дела, идеи, бренды… Слово не бывает только красивое или только безобразное. Оно бывает разным. Как и всё в этом мире. Поэтому кому-то это будет красиво, а кому-то — уродливо. Такие они и есть — наши слова, наши мысли и наши поступки. И именно буквы, из которых мы создаем слова, передают нашу личностную магию. Мы — это наши слова. А наши слова — это мы.

Дмитрий Кавка, художник и графический дизайнер, лауреат Премии инновационного дизайна: Передо мной стояла задача создать дизайн с сильным индивидуальным характером, дизайн субъективный, который основывается на моей интуиции и на моем инстинкте, а не на известных трендах, не на чужих общих местах и не на прочих популярных решениях. У нас был лишь один критерий при оценке результата — дизайн должен был соответствовать духу Академии. Получился стиль, в который было вложено гораздо больше чувственного, чем рационального. Именно с этой позиции его и нужно рассматривать.

Таким образом, получилась яркая графика, которая показывает буйство креатива и буквально «прорастает как яркий шипастый цветок через любые приемы и эмоциональное сопротивление».

Получился провокационный дизайн, поэтому команде LINII Group пришлось, как выразился Михаил Губергриц, «сильно «успокаивать» стиль с помощью минималистичного логотипа, введения дополнительного простого фирменного шрифта, иногда приходилось уводить графику в фон».

Обновленная айдентика нашла свое отражение на сайте Wordshop — как добавил Сергей Чирков, основатель и креативный директор Chyrkov studio, которая «переносила» иллюстрации академии в веб-формат, «дизайн хорошо читается и им удобно пользоваться с любых гаджетов. В разработке мы сохранили проверенную структуру, слегка доработав и обновив ее. Большое внимание уделили мобильной версии».

Также креаторы представили дизайн стильного мерча для студентов Wordshop — шопперы с аббревиатурой факультета, футболки с новым логотипой, а также бейджи и браслеты, которые точно смогут выделить будущих лидеров индустрии.

Светлана Майбродская, директор Академии Коммуникаций Wordshop: Именно наши студенты и есть будущее нашей страны. Я рада, что они не такие, как мы. Они одновременно пишут, снимают, рисуют, планируют, создают музыку, продюсируют. И делают это сразу в офлайне и онлайне. Они ищут себя. Но это совсем другой (чем у нас) поиск. Не выбрать и убрать лишнее, оставив что-то одно. А все и сразу. Здесь и сейчас. Хочу и могу. И то, и другое, и третье. Это может показаться безумием и «разбрасыванием» себя. Но лично мне это очень нравится. Потому что мир сегодня под стать их безумствам. Он креативный, динамичный, многомерный, яркий, живой. И этот мир требует особых людей (практически супергероев), которые могут позволить себе поставить любую цель и реализовать ее. Мы только мечтали о «Каннских львах», очень рефлексировали, что надо сделать для того, чтобы их выиграть. А они «задумали» — и выиграли. Сегодня у выпускников Wordshop более 30 «Каннских львов». И все самые престижные мировые и российские награды в области рекламы. Поэтому нам необходимо говорить о себе на международном уровне не только нашими работами и победами, но и нашей айдентикой.

Фирменный стиль для Wordshop с самого основания в 2006 году делали ключевые люди индустрии, действующие и молодые звезды графического дизайна и брендинга, а также кураторы академии: Валентина Наумова (Wordshop), Александр Копыльцов (BBDO Branding), Александра Кузнецова (Wordshop), Леонид Фейгин ( DDVB ), Михаил Губергриц (LINII Group). По словам творческой группы, каждый раз новая айдентика был поиском визуального языка для выражения идеи молодого поколения, которое приходит, чтобы заявить о себе и изменить этом мир.

Состав творческой группы:

Академия коммуникации Wordshop (клиент):

Генеральный директор — Светлана Майбродская

Финансовый директор — Наталья Черных

PR-директор — Шура Силкина

Концепт-дизайн фирменного стиля — Дмитрий Кавка

LINII Group (агентство):

Творческий директор — Михаил Губергриц

Арт-директор — Илья Савонкин

Chyrkov studio (web-дизайн):

Основатель и креативный директор — Сергей Чирков