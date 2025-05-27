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27.05.2025 в 05:40

Wildberries запустит отдельный книжный сервис

Проект тестируется и может стать доступен к концу года

Wildberries занимается тестированием собственного книжного сервиса. Он будет реализован за пределами основного сайта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Компания уже ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога. Предположительно на сервисе будет доступна как подписка, так и поштучная покупка отдельных изданий, отмечают собеседники. Платформа может быть полноценно запущена до конца этого года.

В самой компании рассказали изданию, что постоянно изучают разные возможности для расширения сервисов, а также потенциал новых направлений бизнеса. «Но в этом случае говорить о планах запуска такого сервиса преждевременно», — сообщил ее представитель.

По данным J’son & Partners Consulting, доля Wildberries на рынке цифровых книг в последние два года не превышает 3%. В случае запуска отдельного сервиса она может вырасти к 2026−2027 годам максимум до 5%. Однако, если маркетплейс вложит существенные инвестиции в развитие платформы, покупку контента, продвижение, то у сервиса будет хороший потенциал на рынке, резюмируют эксперты.

В прошлом году издательская группа «Альпина» запустила сервис цифровых книг «Альпина.Плюс». Инвестиции в запуск проекта составили порядка 30 млн руб.

Wildberries
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