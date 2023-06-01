Wildberries будет автоматически возвращать деньги за обратную доставку бракованного товара

Wildberries ввёл автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, для оформления возврата товара теперь не нужно обращаться в службу поддержки. Деньги будут возвращены автоматически, говорится в сообщении.

Если покупатель получил бракованный товар, то его нужно вернуть сотруднику пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. Тот сделает пометку в рабочем интерфейсе. После того как вещь поступит на склад и наличие брака подтвердят, стоимость обратной логистики автоматически вернётся на баланс в личном кабинете покупателя. Возвращённые средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту, сказали в компании.

Ранее в компании сообщали Sostav, что Wildberries удалось сократить число самовыкупов на платформе на 70% за первый месяц использования нового алгоритма для отслеживания «серых» схем продвижения на площадке.