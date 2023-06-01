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01.06.2023 в 15:13

Wildberries будет автоматически возвращать деньги за обратную доставку бракованного товара

Средства можно будет потратить на другой заказ или вывести на карту

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Wildberries ввёл автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, для оформления возврата товара теперь не нужно обращаться в службу поддержки. Деньги будут возвращены автоматически, говорится в сообщении.

Если покупатель получил бракованный товар, то его нужно вернуть сотруднику пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. Тот сделает пометку в рабочем интерфейсе. После того как вещь поступит на склад и наличие брака подтвердят, стоимость обратной логистики автоматически вернётся на баланс в личном кабинете покупателя. Возвращённые средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту, сказали в компании.

Ранее в компании сообщали Sostav, что Wildberries удалось сократить число самовыкупов на платформе на 70% за первый месяц использования нового алгоритма для отслеживания «серых» схем продвижения на площадке.

E-commerce Wildberries
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