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13.11.2024 в 18:10

Wildberries & Russ начала устанавливать цифровые экраны в ПВЗ Wildberries

Пилот стартовал в Москве

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Объединённая компания Wildberries & Russ запустила формат цифровой рекламы в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Пилотный проект стартовал в Москве: цифровые экраны установили в 100 столичных ПВЗ. В ближайшее время пилот расширят ещё на 100 пунктов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе экранами оснастят 10 тыс. ПВЗ, что позволит улучшить географию покрытия цифрового инвентаря Wildberries & Russ. В результате бренды получат охват даже в тех городах и локациях, где невыгодно устанавливать уличные рекламные конструкции.

Для цифровых экранов будут доступны почти все модели программатик продаж. Важной характеристикой станет возможность гиперлокального таргетинга и персонализации, а также высокое качество рекламного контакта: пользователь находится в ПВЗ несколько минут, а то и больше, при этом клиент расположен к покупкам.

Павел Суржанский, директор по развитию департамента медиа Wildberries & Russ:

Экраны в ПВЗ — это значительное расширение огромной сети наших цифровых рекламных поверхностей, которое позволяет нарастить и плотность цифрового инвентаря, и его охват. Мы убеждены, что синхронные охватные рекламные кампании будут очень востребованы. Также это станет идеальным решением для гиперлокального таргетинга, и, соответственно, кампаний для малого и среднего бизнеса, доля которого и так органично растёт в цифровой рекламе вне дома.

ПВЗ Wildberries & Russ
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