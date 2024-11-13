Wildberries & Russ начала устанавливать цифровые экраны в ПВЗ Wildberries

Объединённая компания Wildberries & Russ запустила формат цифровой рекламы в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Пилотный проект стартовал в Москве: цифровые экраны установили в 100 столичных ПВЗ. В ближайшее время пилот расширят ещё на 100 пунктов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе экранами оснастят 10 тыс. ПВЗ, что позволит улучшить географию покрытия цифрового инвентаря Wildberries & Russ. В результате бренды получат охват даже в тех городах и локациях, где невыгодно устанавливать уличные рекламные конструкции.

Для цифровых экранов будут доступны почти все модели программатик продаж. Важной характеристикой станет возможность гиперлокального таргетинга и персонализации, а также высокое качество рекламного контакта: пользователь находится в ПВЗ несколько минут, а то и больше, при этом клиент расположен к покупкам.