«ВБ Девелопмент» Бакальчука подала иск к Wildberries на 10 млрд рублей

Компания «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука 28 января подала иск к маркетплейсу Wildberries в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований составляет 9,79 млрд руб. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что это иск о взыскании вознаграждения за построенные объекты и выполненные работы, завершенные до приостановки выплат. Стоимость рассчитана по рыночной цене.

В сентябре 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ — РВБ — сообщила о планах подать иск к «ВБ Девелопмент» на 27 млрд руб. из-за невыполнения компанией своих обязательств. К концу сентября сумма претензий выросла до 37 млрд руб.

В середине октября «ВБ Девелопмент» подала к Бакальчуку иск на 37,09 млрд руб. из-за убытков, наступивших в результате неисполнения предпринимателем своих обязательств перед Wildberries. А сам Wildberries расторгнул договоры с «ВБ Девелопмент».