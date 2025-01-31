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18+
31.01.2025 в 13:25

«ВБ Девелопмент» Бакальчука подала иск к Wildberries на 10 млрд рублей

Компания хочет взыскать вознаграждение за построенные объекты и выполненные работы

Компания «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука 28 января подала иск к маркетплейсу Wildberries в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований составляет 9,79 млрд руб. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что это иск о взыскании вознаграждения за построенные объекты и выполненные работы, завершенные до приостановки выплат. Стоимость рассчитана по рыночной цене.

В сентябре 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ — РВБ — сообщила о планах подать иск к «ВБ Девелопмент» на 27 млрд руб. из-за невыполнения компанией своих обязательств. К концу сентября сумма претензий выросла до 37 млрд руб.

В середине октября «ВБ Девелопмент» подала к Бакальчуку иск на 37,09 млрд руб. из-за убытков, наступивших в результате неисполнения предпринимателем своих обязательств перед Wildberries. А сам Wildberries расторгнул договоры с «ВБ Девелопмент».

иск Wildberries «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук
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