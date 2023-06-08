Wildberries уличил продавца в самовыкупе на 3,5 млн рублей для повышения рейтинга

Wildberries уличил продавца из Твери в самовыкупе на рекордную сумму в 3,5 млн руб. для искусственного повышения рейтинга, сообщили Sostav в компании. Предприниматель продавал женскую одежду на маркетплейсе. Представители компании говорят, что 10% отзывов на его товары являются поддельными.

Наибольший объём самовыкупов отмечается в категориях продукции с низким средним чеком: аксессуаров для смартфонов, бюджетных косметических средств и недорогой одежды.

«Как правило, эти продавцы ведут деятельность на онлайн-платформе не более 7 месяцев. При этом опытные предприниматели, как правило, не прибегают к «серым» механикам продвижения на платформе», — отмечают в Wildberries.

Самовыкупы — это приобретение недобросовестными продавцами товаров у самих себя с целью искусственного завышения рейтинга, написания фейковых отзывов. Они официально запрещены правилами платформы. В компании пояснили, что от использования подобных схем убытки несёт малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции.

Ранее Wildberries сообщал, что компании удалось сократить число самовыкупов на платформе на 70% за 1,5 месяца использования нового алгоритма для отслеживания «серых» схем продвижения на площадке.

Специальная программа проводит мониторинг сделок продавцов — заказов и возвратов, адресов доставки, суммы выкупа, она также анализирует активность страниц бренда и осуществляет контент-анализ отзывов. При обнаружении мошеннической активности, в том числе «самовыкупов», алгоритм передает сведения администрации онлайн-площадки, которая принимает решение о мерах воздействия. В зависимости от объёма и характера нарушения продавцу может быть как вынесено предупреждение, так и наложено взыскание.