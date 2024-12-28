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28.12.2024 в 11:33

Wildberries тестирует персонализированный раздел для пользователей

На первом этапе обновление будет доступно некоторым клиентам в последней версии мобильного приложения на Android

В мобильном приложении Wildberries в тестовом режиме запускают новый раздел для покупателей с персональными подборками и предложениями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Объединенной компании Wildberries и Russ сообщает ТАСС.

«Помимо привычного каталога помогать в выборе нужных товаров будут специально собранные для пользователя подборки и предложения. Функция будет работать на основе алгоритмов и искусственного интеллекта», — пояснили в компании.

Отмечается, что в тестовом разделе добавятся рекомендации товаров и «тематические полки», созданные на основе интересов покупателя. При этом сам каталог товаров останется, в него можно будет перейти в той же вкладке.

Сначала обновление появится для некоторых пользователей в последней версии мобильного приложения на Android. После этапа тестирования команда маркетплейса проанализирует отзывы и запустит новый раздел для всех покупателей.

Ранее на сайте и в приложении Wildberries добавили раздел «Сделано в России». Там собраны подразделы с названиями регионов, где были произведены товары.

Android Wildberries приложение мобильное приложение
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