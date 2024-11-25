Wildberries добавил сервис потребительского кредитования в мобильное приложение

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила сервис потребительского кредитования на покупки в мобильном приложении. Пользователи маркетплейса смогут выбрать опцию «кредит» в строке способа оплаты при оформлении товаров от 30 тыс. руб. в зависимости от их категории. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее функция кредитования тестировалась на Wildberries при оформлении заказов через сайт. Теперь она стала доступна для всех клиентов маркетплейса в России.

Чтобы оформить кредит на покупку через мобильное приложение, необходимо его обновить. После отправки запроса решение по заявке от банков-партнеров должно прийти в течение нескольких минут. Далее покупатель выбирает из всех предложений подходящее ему по срокам, размеру ежемесячного платежа и процентной ставке. Затем — оформляет покупку.

Кредитный договор с банком начнет действовать лишь после того, как покупатель заберет товар в пункте выдачи заказов или у курьера. Проценты начинают рассчитываться также только с этого дня.

Как подчеркнули в объединенной компании, селлерам этот инструмент поможет нарастить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда себе могут позволить разом отдать большую сумму за товар. При этом продавцы получают от банка всю стоимость единовременно.

В ноябре объединенная компания Wildberries & Russ запустила формат цифровой рекламы в пунктах выдачи заказов Wildberries. Пилотный проект стартовал в Москве: цифровые экраны установили в 100 столичных ПВЗ.