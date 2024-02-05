Wildberries планирует выйти на рынки ОАЭ и стран Персидского залива

Маркетплейс Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также «присматривается» к Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) и государствам Персидского залива. При этом с некоторыми странами уже идут переговоры. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказала основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

«Мы понимаем, что для того, чтобы продолжать сохранять рост, нам нужно расширять географию присутствия <…> Мы смотрим в первую очередь на все страны, с которыми мы граничим. В странах, входящих в ЕАЭС [Евразийский экономический союз], мы уже везде присутствуем. Сейчас присматриваемся к странам СНГ, например, Таджикистану, Туркменистану», — сказала Бакальчук.

По её словам, сейчас компания пробует наладить логистику в Азербайджане. В прошлом году Wildberries вышел на рынок этой страны.

Кроме того, компании интересен рынок ОАЭ и стран Персидского залива.

«В мае, например, был форум «Россия — Исламский мир», на который приехали представители Ближнего Востока, и многие высказывали свою заинтересованность в том, чтобы мы пришли на их рынки. Поэтому в этом году мы будем очень пристально смотреть на ОАЭ и страны Персидского залива. Уже ведём переговоры с некоторыми странами», — уточнила глава онлайн-платформы.

Wildberries также работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. В декабре 2023 года маркетплейс начал напрямую работать с производителями и продавцами из Китая.



Ещё глава Wildberries сообщила «РИА Новости», что компания планирует развивать финтех и не исключает возможности выпуска собственной банковской карты. Сроки выпуска она не назвала. Но добавила, что для развития финтех-направления онлайн-платформа намерена привлекать кадры из банковской сферы.