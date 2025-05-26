Wibes повысит выплаты блогерам по партнерской программе

С 1 июня блогеры, присоединившиеся к партнерской программе платформы Wibes, будут получать 9,9% от стоимости товаров, которые были заказаны благодаря их обзорам. Сейчас выплаты составляют 5% от суммы заказа. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

С момента запуска программы монетизации к партнерской программе Wibes присоединились больше 2,5 тыс. авторов контента. Продавцы Wildberries разместили свыше 18 тыс. товаров, доступных для продвижения инфлюенсерами. Пользователи добавили в корзину суммарно больше 400 тыс. товаров из видео в Wibes.

Бета-версия приложения Wibes была запущена в марте 2024 года. За первый месяц число уникальных пользователей составило 3,7 млн. Платформа позволяет выбирать товары через видеообзоры, подборки, фотографии и короткие статьи.

В апреле этого года на Wibes появилась партнерская программа для продвижения товаров продавцами Wildberries из России и блогерами, которые зарегистрированы в приложении.

Ранее Sostav обсудил с представителями рынка целесообразность запуска Wibes.