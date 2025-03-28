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28.03.2025 в 16:11

Whoosh и Segway-Ninebot разработают новую модель электросамоката для шеринга

Полевое тестирование первых образцов начнут в 2025 году

Кикшеринговый сервис Whoosh и разработчик микромобильного транспорта Segway-Ninebot объявили о старте стратегического партнерства. Компании совместно создадут новую модель электросамоката, оптимизированную для шеринга. Об этом сообщает пресс-служба Whoosh.

В компании подчеркнули, что особое внимание в разработке уделяется долговечности устройств, их устойчивости к вандализму, а также снижению затрат на обслуживание. Кроме того, самокаты получат обновленные электронные системы, позволяющие эффективнее собирать данные и управлять парком в реальном времени.

Дизайн нового электросамоката адаптируют под городскую среду и потребности пользователей. Первые прототипы уже прошли закрытое тестирование. В 2025 году компания приступит к полевым испытаниям предфинальных моделей. Массовый выпуск ожидается в 2026 году.

Ранее аналитики «Чек Индекса» выяснили, что по итогам 2024 года в России на 24% сократились продажи электросамокатов. Средний чек снизился на 6%, до 13,2 тыс. руб. Причина в постепенном насыщении рынка и активной экспансии кикшеринговых сервисов.

электросамокаты Whoosh кикшеринг Segway-Ninebot
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