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18+
29.04.2025 в 11:30

Белый Квадрат: дедлайн продлен до 15 мая

Международный фестиваль маркетинга и рекламы White Square объявил о финальном продлении

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АГЕНТСТВО БИЗНЕС-СОБЫТИЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ ООО | whitesquare-festival.com
erid:2W5zFGXghEQ

Конкурсные работы для участия в Фестивале White Square 2025 принимаются онлайн в 247 номинаций, которые ежегодно обновляются в соответствии с актуальными трендами и тенденциями мировой индустрии коммуникаций, в восьми категориях:

  • Creative.
  • Branding.
  • Digital.
  • Media.
  • Marketing Services.
  • Marketing Effectiveness.
  • Craft.
  • Mass Media Contest.

Жюри Фестиваля White Square 2025 представлено ярчайшими персонами из более чем 45 стран, опытными экспертами, членами жюри престижных фестивалей креативности по всему миру с многочисленными наградами и высокой профессиональной экспертизой в сфере креативности и эффективности. Конкурсные работы фестиваля оценят шесть составов международного жюри: Creative Jury, Branding Jury, Marketing & Digital Jury, Media Jury, Craft Jury, Mass Media Jury. В этом году впервые будут определены лучшие работы в каждой категории — Best of Contest. Основными критериями оценки конкурсных работ выступают креативная идея и ее воплощение. В конкурсах эффективности одним из ключевых показателей является эффективность креативных решений. Один и тот же конкурсный проект можно подать в подходящие номинации и категории, в том числе для рассмотрения различными составами жюри, что может увеличить шансы на победу.

Фестиваль White Square входит рейтинг креативности АКАР 2025 во всех сегментах: с коэффициентом 6 в Национальном рейтинге креативности, с коэффициентом 7 в сегменте Digital, 7 — в сегменте Маркетинговых услуг, 6 — в сегменте Брендинг, 6 — в сегменте PR/Связи с общественностью и 5 — в сегменте Социальной рекламы и социально значимых коммуникаций. Рейтинг эффективности коммуникационных агентств 2025 с коэффициентом 4 и Рейтинг эффективности медийных агентств АКАР 2025 с коэффициентом 4.

Подать конкурсные проекты для участия, ознакомиться с перечнем номинаций и правилами подачи конкурсных работ можно на официальном сайте Фестиваля White Square.

Белый Квадрат
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