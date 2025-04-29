Белый Квадрат: дедлайн продлен до 15 мая

Конкурсные работы для участия в Фестивале White Square 2025 принимаются онлайн в 247 номинаций, которые ежегодно обновляются в соответствии с актуальными трендами и тенденциями мировой индустрии коммуникаций, в восьми категориях:

Creative.

Branding.

Digital.

Media.

Marketing Services.

Marketing Effectiveness.

Craft.

Mass Media Contest.

Жюри Фестиваля White Square 2025 представлено ярчайшими персонами из более чем 45 стран, опытными экспертами, членами жюри престижных фестивалей креативности по всему миру с многочисленными наградами и высокой профессиональной экспертизой в сфере креативности и эффективности. Конкурсные работы фестиваля оценят шесть составов международного жюри: Creative Jury, Branding Jury, Marketing & Digital Jury, Media Jury, Craft Jury, Mass Media Jury. В этом году впервые будут определены лучшие работы в каждой категории — Best of Contest. Основными критериями оценки конкурсных работ выступают креативная идея и ее воплощение. В конкурсах эффективности одним из ключевых показателей является эффективность креативных решений. Один и тот же конкурсный проект можно подать в подходящие номинации и категории, в том числе для рассмотрения различными составами жюри, что может увеличить шансы на победу.

Фестиваль White Square входит рейтинг креативности АКАР 2025 во всех сегментах: с коэффициентом 6 в Национальном рейтинге креативности, с коэффициентом 7 в сегменте Digital, 7 — в сегменте Маркетинговых услуг, 6 — в сегменте Брендинг, 6 — в сегменте PR/Связи с общественностью и 5 — в сегменте Социальной рекламы и социально значимых коммуникаций. Рейтинг эффективности коммуникационных агентств 2025 с коэффициентом 4 и Рейтинг эффективности медийных агентств АКАР 2025 с коэффициентом 4.

Подать конкурсные проекты для участия, ознакомиться с перечнем номинаций и правилами подачи конкурсных работ можно на официальном сайте Фестиваля White Square.