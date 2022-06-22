Weborama: интерес к эмиграции вырос более чем на 40%, а к отечественным авто — на 50%

Эксперты компании Weborama проанализировали поведение в интернете 1 млн наиболее активных российских пользователей и выяснили, как менялись их интересы в течение последних пяти месяцев. Исследование проводили с помощью технологий семантического анализа и собственной таксономии Weborama. Представители компании поделились с Sostav основными выводами работы.

Рост интереса к эмиграции и отечественным авто

Результаты исследования показали, что шоковый период, когда большая часть интересов пользователей в онлайн-пространстве резко менялась, продлился около месяца, с конца февраля до конца марта. Далее происходила адаптация людей к ситуации, сокращение резких колебаний интересов и выход на своеобразное плато, а с начала мая картина интересов частично начала возвращаться к февральской. Поэтому на основе графиков изменения интересов было выделено четыре ключевых анализируемых этапа: докризисный, шоковый, плато и пост-плато.

Рост доли интереса к переезду в другие страны — более чем на 40% — является одним из самых выраженных среди растущих интересов. Это подтверждают данные официальной статистики: в январе — марте 2022 за границу выехали 3,88 млн граждан России, что на 46% выше, чем в 2021. При этом интерес к релокации в другие страны в докризисный период был высоким только в Москве и Санкт-Петербурге, однако в марте он резко увеличился до уровня Москвы во всех региональных городах России.

Вырос на 35% интерес к управлению личными финансами, так как пользователи стремятся сохранить свои сбережения и активно интересуются изменениями в области сберегательных сервисов банков. Этот тренд виден и на рекламном рынке: категория финансовых услуг находится в пятёрке лидирующих по объёмам затрат на рекламу. Параллельно вырос интерес к скидкам, распродажам и рассрочкам — почти на 37% — что также говорит о стремлении пользователей к экономии и поиске выгодных вложений. При этом интерес к различным видам дорогостоящей продукции (ювелирные изделия, кухонная техника и др.), наоборот, временно снизлся в марте и апреле.

Стоит обратить внимание, что интерес к финансам продолжает активно расти в период пост-плато, а к релокации немного снизился.

Высокий рост интереса к онлайн-сервисам — на 52% — связан с тем, что многие пользователи потеряли свои подписки на различные зарубежные сервисы из-за ухода компаний с российского рынка и изучают в сети информацию об аналогах.

Помимо этого, наблюдается сильный рост интереса к сегменту отечественных авто — на 50%. Несмотря на кризисную ситуацию в данной отрасли и общий спад продаж (на 78% по данным «Автостат»), люди активно изучают в сети информацию о российских автомобильных марках, а по объёмам продаж в период с февраля по май лидирует Lada.

Временный спад интереса к досугу и экологии

В период с конца февраля до конца апреля наблюдалось резкое снижение ряда интересов, преимущественно в области развлечений и отдыха. При этом в мае большая часть из них начала обратный рост, компенсируя падение и возвращаясь к докризисным значениям.

Рассмотрим, в каких областях был зафиксирован наибольший спад. Значительное снижение произошло в группе экологических интересов: к теме экологии и природы — на 34% в период плато, к растительному питанию — на 19%. Забота об окружающей среде — это, в первую очередь, забота о будущем, а в кризисные моменты люди сконцентрированы на текущих проблемах, и экологические вопросы уходят на второй план. Важно отметить, что в мае интерес к экологии снова вырос, вероятно, на фоне новостей о крупных лесных пожарах.

Кроме того, произошло снижение интереса к различным видам досуга, в частности к теме занятий фитнесом интерес снизился почти на 33%. Это подтверждает статистика Национального фитнес-сообщества: в марте продажи клубных карт и абонементов снизились на 8,4% в сравнении с докризисным периодом.

Кроме того, наблюдалось естественное смещение вектора потребления контента в область новостной информации. Однако с конца апреля, несмотря на уход зарубежных стриминговых сервисов, интерес и потребление развлекательного видеконтента и фильмов снова начал расти, превысив февральские значения на 14,65% к началу июня, и сохраняет тенденцию к росту до сих пор.

При сравнении динамики развития интересов аналитики Weborama отметили интересную закономерность: сразу вслед за падением группы интересов, связанных с уходом за собой (косметика, покупка одежды, улучшение фигуры и т. д. ), снизился интерес к построению отношений и общению. Снижение интереса к свиданиям в самой нижней точке на стадии плато достигло 27%.

Методология исследования

Для проведения исследования был использован технологический стек Semantic AI технологий Weborama, позволяющих фиксировать интересы пользователя во времени, в зависимости от контента страниц, которые он посещает.

Было проанализировано поведение около 1 млн активных российских интернет-юзеров в течение 5 месяцев по нескольким сотням интересов таксономии Weborama, описывающим всевозможные стороны жизни пользователей. Помимо этого, использовались данные о географической принадлежности пользователей к различным регионам России.