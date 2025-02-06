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18+
06.02.2025 в 11:00

В январе взносы уходящего из РФ бизнеса превысили годовой прогноз в 185 раз

В бюджет поступило почти 55 млрд рублей безвозмездных платежей

За январь 2025 года в российский бюджет поступило 54,7 млрд руб. от сделок по продаже активов иностранными брендами, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». Показатель в 185 раз превышает годовой прогноз по этой статье в 295 млн руб.

Кроме того, в январе доходы от взносов уходящих из России компаний оказались в 2,5 раза больше прошлогоднего результата за аналогичный период.

Рост поступлений связан с ужесточением требований к сделкам. Ставку взноса постепенно повышали с 10 до 35%. Сделки на сумму более 50 млрд руб. требуют одобрения президента.

«При этом 25% взноса должны быть направлены в течение месяца с даты заключения сделки, 5% — за год, а оставшиеся 5% — за последующие два года. Вероятно, поэтому часть доначислений от прошлых продаж и произошли в январе 2025-го», — пояснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Артем Люкшин.

Одной из крупнейших сделок 2024 года стал уход из страны Carlsberg. В декабре компания продала «Балтику» за 34 млрд руб. российскому АО «ВГ инвест». Поскольку взнос составляет 35% от стоимости сделки, а сразу уплачивается только часть суммы, Carlsberg мог уже перечислить в российский бюджет около 8,5 млрд руб., отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По подсчетам экспертов РЭУ имени Плеханова, общая сумма платежа может составить 12 млрд руб.

Россия прогноз взносы бизнеса
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