В январе взносы уходящего из РФ бизнеса превысили годовой прогноз в 185 раз

За январь 2025 года в российский бюджет поступило 54,7 млрд руб. от сделок по продаже активов иностранными брендами, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». Показатель в 185 раз превышает годовой прогноз по этой статье в 295 млн руб.

Кроме того, в январе доходы от взносов уходящих из России компаний оказались в 2,5 раза больше прошлогоднего результата за аналогичный период.

Рост поступлений связан с ужесточением требований к сделкам. Ставку взноса постепенно повышали с 10 до 35%. Сделки на сумму более 50 млрд руб. требуют одобрения президента.

«При этом 25% взноса должны быть направлены в течение месяца с даты заключения сделки, 5% — за год, а оставшиеся 5% — за последующие два года. Вероятно, поэтому часть доначислений от прошлых продаж и произошли в январе 2025-го», — пояснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Артем Люкшин.

Одной из крупнейших сделок 2024 года стал уход из страны Carlsberg. В декабре компания продала «Балтику» за 34 млрд руб. российскому АО «ВГ инвест». Поскольку взнос составляет 35% от стоимости сделки, а сразу уплачивается только часть суммы, Carlsberg мог уже перечислить в российский бюджет около 8,5 млрд руб., отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По подсчетам экспертов РЭУ имени Плеханова, общая сумма платежа может составить 12 млрд руб.