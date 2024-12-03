Carlsberg может продать заводы «Балтики» до конца года

Датская Carlsberg Group, которая владеет российской пивоваренной компанией «Балтика», уже договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса. Накануне Владимир Путин подписал указ, которым вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о продаже.

Один из источников утверждает, что сделка уже согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям. Два собеседника говорят, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев. Сумму сделки источники не называют.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Балтики» в 50 млрд руб. без учета денежных средств на балансе. Но актив продает иностранная компания, поэтому сделка должна пройти с дисконтом, который вырос до 60%, а «добровольный взнос» в бюджет до 35%.

В портфель брендов «Балтики» входят «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон», «Балтика». Ее производственные мощности представлены восемью заводами в России. По данным источника «Ведомостей», близкого к компании, «Балтика» в прошлом году произвела 208 млн дал пива.

Напомним, в марте 2022 года Carlsberg приняла решение об уходе из России, а в июне 2023 года компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако спустя месяц Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Президентом «Балтики» тогда был назначен Боллоев, который обратился в Росимущество с предложением национализировать компанию.