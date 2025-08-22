Выживаем в лесу с Тедом Банди и мешком картошки: еженедельная подборка рекомендаций

Роман Бедретдинов, главный редактор

«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»

Это, пожалуй, лучший и самый жуткий документальный фильм в стиле true crime.

С первых минут он очень глубоко и достоверно погружает зрителя в мрачный и противоречивый мир одного из самых известных серийных убийц в истории.

Редкие интервью, архивные кадры и подлинные записи разговоров с самим Тедом Банди довольно четко раскрывают мотивацию и психологию убийцы, который признал убийство не менее тридцати женщин.

Сразу после выхода фильм собрал множество противоречивых отзывов — прежде всего из-за леденящего душу ужаса, которым он пропитан.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

«Ферма Кларксона»

Обожаю все, что связано с легендарным ведущим «Топ Гир» и «Гранд Тур»! «Ферма Кларксона» — британский документальный сериал о Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. В 2008 году автожурналист купил большой участок земли, который впоследствии решил обрабатывать лично. С первых серий, в которых Кларксон изучает правила отчетности, покупает технику, необходимую для фермерства, ведущий освещает проблемы и сложности ведения бизнеса и хозяйствования в Великобритании.

Шоу дает зрителям возможность увидеть реальную жизнь фермера, разрушает стереотипы о сельском хозяйстве как о простой работе и поднимает вопросы развития и ответственности перед природой, экологии и бюрократии. «Ферма Кларксона» отражает аспекты британской сельской жизни, но, несмотря на серьезные темы, шоу сохраняет развлекательную направленность благодаря юмору, харизме ведущего и отсылкам на «Топ Гир» и «Гранд Тур».

Виктория Белова, корреспондент

Книга Нелли Блай «Профессия: репортерка»

Это не просто сборник статей, а громкий манифест эпохи, когда женщина в журналистике была скорее исключением, чем нормой. Смелость и решительность Блай, с которой она бралась за самые опасные и «неженские» темы своего времени, поражают даже сегодня. Ее знаменитое расследование, для которого она инсценировала психическое расстройство, чтобы проникнуть в клинику для душевнобольных на Блэквелле, — это хрестоматийный пример журналистики как подвига. Блай не просто наблюдала со стороны; она проживала истории своих героев, рискуя репутацией, свободой и даже жизнью, чтобы донести до общества неудобную правду о его самых уязвимых и маргинализированных группах.

Чтение этой книги в XXI веке — это мощный опыт, который заставляет переосмыслить само понятие профессиональной этики, границ допустимого в репортаже и цены, которую мы готовы заплатить за правду. «Профессия: репортерка» — обязательна к прочтению не только для журналистов и активистов, но и для всех, кто ищет вдохновения в истории бесстрашных женщин, менявших мир своими руками. Это напоминание о том, что настоящая журналистика начинается там, где заканчиваются правила и включается личная ответственность, а самый мощный инструмент репортера — это бесстрашие и искреннее соучастие. Работы Блай остаются эталоном глубины, эмпатии и гражданской позиции, не утратившим своей актуальности и силы воздействия спустя столетие.

Никита Макаров, корреспондент

«Шершни»

Сериал, который стал, не побоюсь этого слова, лучшим в жанре хорроров в принципе среди всех многосерийных проектов. Сюжет развивается одновременно в двух временных линиях, параллельно показывая настоящее героинь и их прошлое. В центре повествования судьба женской футбольной команды с одноименным названием — «Шершни». В детстве им пришлось пережить страшную трагедию: направляясь на чемпионат, их самолет потерпел кораблекрушение, в результате чего дети застряли в дикой, безлюдной глуши, в отдалении от цивилизации. Лишенные надзора со стороны взрослых, обреченные пережить современную интерпретацию «Повелителя мух» Голдинга, они пройдут и через каннибализм, и множество других дивиаций, вызванных изоляцией и голодом. Во взрослой жизни призраки прошлого продолжают их преследовать, неустанно напоминая, на какое зло они способны, и какая тьма живет в них самих. У проекта восхитительный сценарий, который не оставляет и грамма жалости к судьбам героинь, прекрасный визуал, яркие и харизматичные персонажи, ну и конечно, местами у сериала действительно получается напугать, мистике и саспенсу место тоже нашлось. В общем, всем ценителям жанра просмотр обязателен.

Олег Кирин, корреспондент

Caroline Polachek — Desire, I Want to Turn Into You

Сначала этот альбом показался мне чересчур «разомкнутым» — слишком много звуков, стилей, эмоций. Но после каждого прослушивания мне хотелось вернуться еще. Теперь я думаю, что это — особенность пластинки.

В этом альбоме мне нравится сочетание хрупкости и мощи: Кэролайн может за минуту превратиться из певицы в сказочницу, которая поет заклинания. Саунд богатый и эклектичный, но никогда не перегруженный. Он звучит современно, но с оттенком чего-то вневременного, как будто этот альбом могли выпустить не конкретно в 2023 году, а, например, в 1993 или 2043.

Ольга Вишневская, SMM-специалист

Подкаст «Мешок из-под картошки»

Скорее серия рассказов, а не подкаст. Короткие и до боли жизненные истории от писателя Ромы Сита, зачитанные по ролям хриплым мужским голосом. И пусть подкаст не выходит уже несколько лет, стоит его послушать, чтобы убедиться в том, что не все так однозначно с литературой, писателями и образом маленького человека.

