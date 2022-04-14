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14.04.2022 в 13:00

«Кантонская ярмарка» в онлайне и другие крупные выставки Китая

Зачем российскому бизнесу китайские выставки

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В пятницу, 15 апреля, стартует одна из крупнейших ежегодных выставок товаров для внутреннего и внешнего рынка КНР — China Import and Export Fair или «Кантонская ярмарка» (Canton Fair). Ввиду обострившейся эпидемиологической ситуации, для привлечения иностранных покупателей ярмарка пройдёт онлайн. Sostav изучил особенности диджитал-версии популярной выставки и выяснил, стоит ли её посещать.

В чём особенность «Кантонской ярмарки»

«Кантонская ярмарка» — это крупнейшая коммерческая платформа Китая, призванная привлечь интерес предпринимателей со всего мира к продуктам китайских производителей. Выставка проводится с 1957 года при правительственной поддержке в Гуанчжоу (ранее был известен Западу как Кантон) дважды в год: весной и осенью.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter (Шанхай):

«Кантонскую ярмарку» отличает то, что она неспециализированная, то есть здесь сосредоточено большое количество поставщиков разной направленности, а также её экспортная ориентированность — все эти поставщики ищут зарубежных баеров.

Крупнейшей её делают ключевые показатели любой выставки: количество экспонентов (лицо или организация, представляющие на выставку какой-либо экспонат — прим. Sostav), количество привлечённых посетителей и, конечно же, общая сумма заключённых контрактов.

Согласно отчёту Китайского совета по продвижению международной торговли, 130-ая «Кантонская ярмарка», прошедшая минувшей осенью в онлайн и офлайн-режимах, привлекла около 26 тыс. участников-экспонентов виртуально и 7,795 — офлайн-стендов, размещённых на 400 тыс. кв. м, а также 600 тыс. офлайн- и 32,73 млн онлайн-посетителей.

В 131-ой сессии «Кантонской ярмарки» уже подтвердило участие 25 тыс. китайских предприятий, разделённых по 16 категориям (50 разделов):

  • Электроника и бытовая электротехника
  • Осветительные приборы
  • Транспортные средства и запасные части
  • Машины
  • Оборудование и инструменты
  • Строительные материалы
  • Химическая продукция
  • Энергетические ресурсы
  • Потребительские товары
  • Подарки
  • Украшения для интерьера
  • Текстиль и одежда
  • Обувь
  • Товары для офиса, сумки и товары для отдыха
  • Пищевые продукты
  • Международный павильон

Для заинтересованных лиц представители выставки подготовили видеоинструкцию по регистрации и навигации на сайте.

Ожидания продавцов и покупателей

В условиях ограничительных мер фабрики не ставят высоких планов по сделкам. По словам представителя одного из крупных заводов портового города Сямынь, экспоненты делятся на два основных лагеря:

  1. Крупные заводы, которые работают с определённым пулом клиентов на протяжении многих лет и участвуют в выставке для поддержания имиджа, для ознакомления с новинками конкурентов и отраслевыми трендами. Им интересны крупные игроки зарубежных рынков и большие объёмы продаж, однако, результаты предшествующих выставок показали, что баеры больших компаний пока не стремятся расширять сети поставщиков.
  2. Небольшие предприятия, для которых «Кантонская ярмарка» даёт реальный шанс найти покупателей, познакомиться с трендами и ассортиментом других участников.

В современной китайской культуре к продажам через лайфстримы потребители уже привыкли, однако у западных баеров ещё не выработался подобный покупательский паттерн, особенно в сегменте B2B. Да и сами владельцы производств в Китае ещё привыкают к этому формату, и требуется некоторое время, чтобы отрасль смогла извлечь из него максимальную пользу.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter:

Одним из препятствий для участия в онлайн-выставке является неадаптированность самих предприятий к виртуальному формату: где-то отсутствует англоговорящий персонал, где-то нет навыков ведения лайфстримов, также бывает, что менеджеры не знают, как поступить с базой лидов, собранных дистанционно через платформу. Ведь продажи онлайн и офлайн — это кардинально разные процессы.

Однако экспоненты, которые серьёзно готовятся к ярмарке, скорее всего, пригласят продавцов-иностранцев, подключат стримы своих производственных мощностей, обязательно покажут, как их продукция работает и как её использовать.

Как выбрать поставщика на онлайн-выставке

Участников на крупных выставках Китая очень много и посетить все стенды даже виртуально — задача не из лёгких. Предпринимателям лучше сразу уточнять у заинтересовавших производителей, работают ли они со страной заказчика, с посредничеством или без, какие методы и сроки оплаты предусмотрены.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter:

Для помощи в составлении и подписании договоров на выставочных онлайн-платформах есть чаты поддержки и консультации. Организаторы сами заинтересованы помогать в заключении контрактов.

Платформа предлагает фильтр, по которому можно подобрать ключевых производителей, дальше вести предварительные переговоры «хотим-могут». Для проверки качества продукции, можо заказать сэмпл, запросить рекомендации от других клиентов, подключить сервис-компанию, занимающуюся проверкой поставщиков и логистикой.

Другие китайские выставки первого эшелона

China International Import Expo (CIIE) — масштабная неспециализированная выставка, учреждённая Министерством торговли КНР и муниципалитетом города Шанхай в 2018 году. Это большая национальная выставка импорта, экспонентами которой могут стать производители из любой точки мира. В 2022 году 5-ая Международная выставка импорта будет проходить 5−10 ноября.

China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) — выставка была учреждена правительством ещё в 2012 году (в 2019 году приняла это название) для содействия развитию торговли в секторе обслуживания, для привлечения дистрибьюторов и поставщиков услуг, трейдеров и предствителей отрасли со всего мира. Проведение 9-ой Международной китайской выставки новейших технологий торговли услугами в 2022 году запланировано на 6−8 сентября в Пекине.

China International Consumer Products Expo (CICPE) проходит на о. Хайнань с 2020 года и агрегирует товары и производителей различных регионов Китая, включая Тайвань, Гонконг и Макао. Здесь можно найти продукцию из категорий пищевой отрасли, автомобильной, текстильной и фэшн, электроники, товаров для отдыха, продукции для домашних животных и прочее. Выставка 2022 года должна была проходить в апреле, однако из-за эпидимиологической ситуации была отложена на неопределённый срок.

Время адаптироваться к новым форматам

Крупные выставки, независимо от их формата, — это, в первую очередь, хорошая возможность изучить новинки и предложения из различных отраслей и секторов, найти поставщиков или предложить собственный товар. Перечисленные выше китайские выставки проходят при широкой правительственнной поддержке и привлекают внимание предпринимателей со всего мира, поэтому их принято считать барометром экспорта и импорта страны.

Участвовать в онлайн-формате или нет — это индивидуальное решение. Однако с учётом принятого властями КНР курса нулевой терпимости к COVID-19 и текущих локдаунов (например, здесь можно прочитать о последствиях закрытия Шанхая) рассчитывать на скорое открытие границ для посещения торговых B2B-ярмарок не стоит.

Но можно воспользоваться и другими платформами для поиска бизнес-партнёров в Поднебесной. Главное, сделать это с умом и тщательно продумать все детали, чтобы не попасть в руки мошенников. Как это сделать — читайте в материале Sostav о поиске поставщиков из Китая.

Юстина Самотей
Китай бизнес выставка
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