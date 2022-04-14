«Кантонская ярмарка» в онлайне и другие крупные выставки Китая

В пятницу, 15 апреля, стартует одна из крупнейших ежегодных выставок товаров для внутреннего и внешнего рынка КНР — China Import and Export Fair или «Кантонская ярмарка» (Canton Fair). Ввиду обострившейся эпидемиологической ситуации, для привлечения иностранных покупателей ярмарка пройдёт онлайн. Sostav изучил особенности диджитал-версии популярной выставки и выяснил, стоит ли её посещать.

В чём особенность «Кантонской ярмарки»

«Кантонская ярмарка» — это крупнейшая коммерческая платформа Китая, призванная привлечь интерес предпринимателей со всего мира к продуктам китайских производителей. Выставка проводится с 1957 года при правительственной поддержке в Гуанчжоу (ранее был известен Западу как Кантон) дважды в год: весной и осенью.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter (Шанхай): «Кантонскую ярмарку» отличает то, что она неспециализированная, то есть здесь сосредоточено большое количество поставщиков разной направленности, а также её экспортная ориентированность — все эти поставщики ищут зарубежных баеров. Крупнейшей её делают ключевые показатели любой выставки: количество экспонентов (лицо или организация, представляющие на выставку какой-либо экспонат — прим. Sostav), количество привлечённых посетителей и, конечно же, общая сумма заключённых контрактов.

Согласно отчёту Китайского совета по продвижению международной торговли, 130-ая «Кантонская ярмарка», прошедшая минувшей осенью в онлайн и офлайн-режимах, привлекла около 26 тыс. участников-экспонентов виртуально и 7,795 — офлайн-стендов, размещённых на 400 тыс. кв. м, а также 600 тыс. офлайн- и 32,73 млн онлайн-посетителей.

В 131-ой сессии «Кантонской ярмарки» уже подтвердило участие 25 тыс. китайских предприятий, разделённых по 16 категориям (50 разделов):

Электроника и бытовая электротехника

Осветительные приборы

Транспортные средства и запасные части

Машины

Оборудование и инструменты

Строительные материалы

Химическая продукция

Энергетические ресурсы

Потребительские товары

Подарки

Украшения для интерьера

Текстиль и одежда

Обувь

Товары для офиса, сумки и товары для отдыха

Пищевые продукты

Международный павильон

Для заинтересованных лиц представители выставки подготовили видеоинструкцию по регистрации и навигации на сайте.

Ожидания продавцов и покупателей

В условиях ограничительных мер фабрики не ставят высоких планов по сделкам. По словам представителя одного из крупных заводов портового города Сямынь, экспоненты делятся на два основных лагеря:

Крупные заводы, которые работают с определённым пулом клиентов на протяжении многих лет и участвуют в выставке для поддержания имиджа, для ознакомления с новинками конкурентов и отраслевыми трендами. Им интересны крупные игроки зарубежных рынков и большие объёмы продаж, однако, результаты предшествующих выставок показали, что баеры больших компаний пока не стремятся расширять сети поставщиков. Небольшие предприятия, для которых «Кантонская ярмарка» даёт реальный шанс найти покупателей, познакомиться с трендами и ассортиментом других участников.

В современной китайской культуре к продажам через лайфстримы потребители уже привыкли, однако у западных баеров ещё не выработался подобный покупательский паттерн, особенно в сегменте B2B. Да и сами владельцы производств в Китае ещё привыкают к этому формату, и требуется некоторое время, чтобы отрасль смогла извлечь из него максимальную пользу.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter: Одним из препятствий для участия в онлайн-выставке является неадаптированность самих предприятий к виртуальному формату: где-то отсутствует англоговорящий персонал, где-то нет навыков ведения лайфстримов, также бывает, что менеджеры не знают, как поступить с базой лидов, собранных дистанционно через платформу. Ведь продажи онлайн и офлайн — это кардинально разные процессы. Однако экспоненты, которые серьёзно готовятся к ярмарке, скорее всего, пригласят продавцов-иностранцев, подключат стримы своих производственных мощностей, обязательно покажут, как их продукция работает и как её использовать.

Как выбрать поставщика на онлайн-выставке

Участников на крупных выставках Китая очень много и посетить все стенды даже виртуально — задача не из лёгких. Предпринимателям лучше сразу уточнять у заинтересовавших производителей, работают ли они со страной заказчика, с посредничеством или без, какие методы и сроки оплаты предусмотрены.

Семён Загайнов, генеральный директор ExpoPromoter: Для помощи в составлении и подписании договоров на выставочных онлайн-платформах есть чаты поддержки и консультации. Организаторы сами заинтересованы помогать в заключении контрактов. Платформа предлагает фильтр, по которому можно подобрать ключевых производителей, дальше вести предварительные переговоры «хотим-могут». Для проверки качества продукции, можо заказать сэмпл, запросить рекомендации от других клиентов, подключить сервис-компанию, занимающуюся проверкой поставщиков и логистикой.

Другие китайские выставки первого эшелона

China International Import Expo (CIIE) — масштабная неспециализированная выставка, учреждённая Министерством торговли КНР и муниципалитетом города Шанхай в 2018 году. Это большая национальная выставка импорта, экспонентами которой могут стать производители из любой точки мира. В 2022 году 5-ая Международная выставка импорта будет проходить 5−10 ноября.

China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) — выставка была учреждена правительством ещё в 2012 году (в 2019 году приняла это название) для содействия развитию торговли в секторе обслуживания, для привлечения дистрибьюторов и поставщиков услуг, трейдеров и предствителей отрасли со всего мира. Проведение 9-ой Международной китайской выставки новейших технологий торговли услугами в 2022 году запланировано на 6−8 сентября в Пекине.

China International Consumer Products Expo (CICPE) проходит на о. Хайнань с 2020 года и агрегирует товары и производителей различных регионов Китая, включая Тайвань, Гонконг и Макао. Здесь можно найти продукцию из категорий пищевой отрасли, автомобильной, текстильной и фэшн, электроники, товаров для отдыха, продукции для домашних животных и прочее. Выставка 2022 года должна была проходить в апреле, однако из-за эпидимиологической ситуации была отложена на неопределённый срок.

Время адаптироваться к новым форматам

Крупные выставки, независимо от их формата, — это, в первую очередь, хорошая возможность изучить новинки и предложения из различных отраслей и секторов, найти поставщиков или предложить собственный товар. Перечисленные выше китайские выставки проходят при широкой правительственнной поддержке и привлекают внимание предпринимателей со всего мира, поэтому их принято считать барометром экспорта и импорта страны.

Участвовать в онлайн-формате или нет — это индивидуальное решение. Однако с учётом принятого властями КНР курса нулевой терпимости к COVID-19 и текущих локдаунов (например, здесь можно прочитать о последствиях закрытия Шанхая) рассчитывать на скорое открытие границ для посещения торговых B2B-ярмарок не стоит.

Но можно воспользоваться и другими платформами для поиска бизнес-партнёров в Поднебесной. Главное, сделать это с умом и тщательно продумать все детали, чтобы не попасть в руки мошенников. Как это сделать — читайте в материале Sostav о поиске поставщиков из Китая.