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Выручку новых магазинов стали прогнозировать с помощью искусственного интеллекта

19.11.2018 в 16:35

Компания oneFactor и уральский ритейлер МАВТ-Винотека впервые протестировали платформу для прогнозирования доходов новых торговых точек

Depositphotos

Компания oneFactor, разработчик облачных сервисов на основе искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, и уральский алкогольный ритейлер МАВТ-Винотека реализовали совместный проект по оценке локаций для открытия новых магазинов.

В рамках пилотного проекта oneFactor проанализировал текущую клиентскую базу МАВТ-Винотеки для выявления ядра целевой аудитории и основного паттерна посещения торговых точек ритейлера. Анализ профиля покупателей показал, что целевой аудиторией ритейлера являются мужчины в возрасте 35−44 с уровнем дохода выше среднего по анализируемому городу. При этом 86% покупателей живут не дальше 300 м от существующих торговых точек сети.

В ходе второго этапа работы с помощью платформы oneFactor была построена модель для оценки новых локаций МАВТ-Винотеки с учетом выявленной целевой аудитории заказчика и основного паттерна поведения покупателей при приобретении товаров ритейлера. Для каждой точки проводился анализ количества мужчин в возрасте 35−44 с уровнем дохода выше среднего по городу, проживающих в радиусе 300 м от локации. Дополнительно в учет брались более 200 других внешних факторов. В ходе работы модель на основе алгоритмов машинного обучения переводила все входящие факторы о торговой точке в единый показатель — средний месячный товарооборот, который зарабатывал бы заказчик, если бы открыл в этой точке магазин.

В рамках полевого тестирования приемлемым считалось отклонение прогноза от фактической выручки не более, чем на 10%. В ходе проекта c помощью платформы oneFactor подобный результат был достигнут в 82% случаев. Для сравнения, в среднем по рынку данный показатель составляет 21%. Подобного уровня точности удалось достичь за счет технологии компании, агрегирующей обезличенные данные из различных источников.

Построенная модель была внедрена в существующий бизнес-процесс МАВТ-Винотеки по оценке локаций перед открытием новых торговых точек. Использование платформы oneFactor также позволило сократить процесс оценки локаций до 48 часов по сравнению с 3 неделями при «ручном режиме».

На следующем этапе сотрудничества рассматривается возможность интеграции разработанной oneFactor модели с сайтом МАВТ-Винотека и в разделе «Предложить локацию для аренды». Это позволит оптимизировать существующие процессы взаимодействия с собственниками коммерческой недвижимости, минимизировать трудозатраты и снизить риски при выборе локации.

OneFactor
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