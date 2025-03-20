VK увеличил выручку на 23% в 2024 году, но его убытки утроились

Выручка VK выросла на 23%, достигнув 147,6 млрд рублей, но при этом чистый убыток составил 94,9 млрд рублей, что в три раза превышает показатель 2023 года (34,3 млрд рублей). Это стало известно из опубликованных финансовых результатов холдинга по РСБУ.

Одним из ключевых факторов роста убытков стала переоценка финансовых активов, которая принесла 41,5 млрд рублей потерь (в 2023 году — 4,6 млрд рублей). Дополнительно финансовую нагрузку увеличили операционные расходы, которые выросли на 25,8%, особенно затраты на вознаграждение агентам и партнерам (+31,6%) и фонд оплаты труда (+29,1%).

Финансовая устойчивость VK также ухудшилась. Свободные денежные средства сократились на 44,6%, а денежный поток от операционной деятельности ушел в минус — минус 10,7 млрд рублей против плюс 1,3 млрд рублей годом ранее.

При этом ключевые направления бизнеса продолжили демонстрировать рост. Выручка от онлайн-рекламы, пользовательских платежей и образовательных сервисов увеличилась до 96 млрд рублей (с 77,7 млрд), 22,3 млрд рублей (с 19,3 млрд) и 6,2 млрд рублей (с 3,5 млрд), соответственно.

Среди позитивных факторов — снижение инвестиционных убытков (с 45,1 млрд до 32,9 млрд рублей) и увеличение доли VK в прибыли ассоциированных организаций (с 0,7 млрд до 5,8 млрд рублей).

В феврале сообщалось, что за 2024 год китайские компании потратили на рекламу в VK более 2 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.