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26.12.2024 в 09:24

Общая выручка шеринг-сервисов в России превысит 90 млрд рублей по итогам года

Рост составит 31%

Суммарная выручка российских шеринг-сервисов по итогам уходящего 2024-го может вырасти на 31% год к году — до 92 млрд руб. В первом полугодии показатель был на уровне 42 млрд руб. Об этом со ссылкой на совместный прогноз агентства Smart Ranking и участников рынка сообщает ТАСС.

По данным исследования, самыми быстрорастущими по выручке стали сервисы аренды зарядных устройств — в 2024-м они нарастили этот показатель на 120%. Опрошенные эксперты связывают такой успех с интересом крупных игроков к этому сегменту и увеличением общей аудитории сервиса на фоне роста рынка.

Представители «МТС Юрент» указывают, что, в частности, шеринг зарядок вышел за пределы традиционного гостиничного и ресторанного сегментов и активно проникает в розничную торговлю. Эксперты отмечают, что услуга аренды пауэрбанков популярна как в туристических городах, так и в крупных мегаполисах с активным образом жизни.

Кроме того, по прогнозам экспертов, к концу года выручка сегмента кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов — вырастет на 40%. Позитивный тренд, который наблюдается в последние несколько лет, будет продолжаться благодаря интеграции кикшеринга с системой общественного транспорта.

Каршеринг занимает первое место по объему выручки. По итогам 2024-го этот показатель превысит 60 млрд руб. Сегмент краткосрочной аренды авто активно растет благодаря географической экспансии и тенденции к использованию арендованных машин наряду с общественным транспортом. Важным драйвером роста также стал выход каршеринговых компаний на рынок продажи подержанных автомобилей.

Каршеринг кикшеринг шеринг-сервисы
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